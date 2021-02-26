Общество

Молодожёны из Нижнего Тагила стали победителями передачи «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» (ВИДЕО)

26.02.2021 12:03
Молодожёны из Нижнего Тагила стали победителями передачи «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница» (ВИДЕО)

Молодожёны из Нижнего Тагила Иван и Киридия стали победителями реалити-шоу «Четыре свадьбы» от телеканала «Пятница». Съёмки в Нижнем Тагиле проходили 31 июля 2020 года, но в эфир передача вышла только накануне.

Напомним, по правилам шоу четыре участницы из разных городов России ходят друг к другу на свадьбы и субъективно-критически оценивают торжество по нескольким параметрам: меню, оформление зала, свадебное платье. Победитель получает подарок — романтическое путешествие на Мальдивы. 

Тагильчане решили провести свадьбу в классическом стиле. «Выкуп» проходил в центре города в районе кинотеатра «Родина», а венчались молодые в Свято-Троицком кафедральном соборе. После прогулки на плавающей веранде по Тагильскому пруду молодожёны и гости отправились в ресторан на 5-м этаже ТЦ «Александровский пассаж». 

По итогам голосования Киридия и Иван набрали 85 баллов, как и ещё одна пара, но девушки, занявшие 3-е и 4-е места решили, что победу заслуживает тагильчанка. Полный выпуск можно посмотреть по ссылке https://weddings.friday.ru/videos/s3/e6.

Видео: weddings.friday.ru
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