«Что ж вы в сказки-то верите? Я вам ничем помочь не могу, обращайтесь в суд». Многодетная семья из Нижнего Тагила 5 лет не может добиться от Владислава Пинаева благоустройства выданного им участка земли посреди леса

Многодетная семья Важениных уже 5 лет пытается добиться от администрации Нижнего Тагила благоустройства земли, выданной в качестве социальной поддержки от государства. Пара стояла в очереди федеральной программы 10 лет как молодая семья и получила участок в микрорайоне «Ольховка-3» в 2019 году уже в качестве многодетной семьи. Всего на территории находится 910 участков. Важениным по федеральной программе достались 10 соток. Приехав посмотреть свои владения, пара ужаснулась. По словам многодетной матери, они с мужем даже не представляли, в каком месте им придётся «вить своё гнёздышко».

«Перед подписанием документов мы просили показать нам участки, где будем строиться, но нам отказали, ответив только: “Подписывайте документы и вызывайте геодезистов для работы”. Посмотрев план района и дорогу на онлайн-картах, мы и не думали, что нас обманули», — рассказала АН «Между строк» Татьяна Важенина.

После получения земли в диком лесу Татьяна вместе с мужем неоднократно обращались к администрации города с просьбой провести дорогу и благоустроить территорию, чтобы у людей появилась возможность начать стройку.

В 2020 году администрация Нижнего Тагила, ссылаясь на отсутствие денег в бюджете из-за пандемии COVID-19, так и не решила проблему благоустройства выделенных от государства участков.

«Электричество мы уже подключили сами, так как на тот момент, когда подавали заявку в “Облкоммунэнерго”, не знали, что наш участок в лесу. Получается, что часть работы администрации города мы сделали за свой счёт», — заявляет Татьяна.

По словам тагильчанки, они пытались записаться на приём к Владиславу Пинаеву, чтобы решить проблему, но им отвечали, что мэр свяжется с ними сам. После этого семья начала обращаться к журналистам и писать комментарии в социальных сетях главы города, чтобы привлечь внимание к ситуации.

«Всё-таки муж добился звонка. Владислав Пинаев позвонил, сказал, что поменять участок или дать денежную компенсацию он по закону не может, так как фактически уже участок у нас в собственности. На наш вопрос, почему в администрации нас так обманули, сказал: “Что ж вы в сказки-то верите? Я вам ничем помочь не могу, обращайтесь в суд”», — написала Татьяна Важенина у себя на странице во «Вконтакте».

Позже Важенины написали коллективное обращение в прокуратуру Ленинского района Нижнего Тагила, и с её помощью собственники выиграли суд — сначала районный, потом областной и кассационный. После этого пара обращалась дважды на прямую линию президента и к губернатору. Но все обращения передавались региональным властям, и получатели земли снова читали отписки из администрации. В официальных ответах мэрия каждый год обещает собственникам земельных участков «Ольховки-3» разработать план проведения дороги в микрорайоне. В марте 2022 года решение суда вступило в законную силу, но его исполнение в 2024 году ещё не начиналось. По словам Татьяны, некоторым собственникам всё-таки удалось обменять участки на более удобные.