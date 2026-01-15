В Нижнем Тагиле сбили женщину, бегущую к трамваю на красный свет

В Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пешеход попал под колёса автомобиля, переходя дорогу на красный свет. Авария произошла 14 января в 19:10 на Ленинградском проспекте, возле дома № 26а.

По предварительной информации, 25-летний водитель Lifan X50 сбил 37-летнюю женщину, которая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Водитель не успел избежать наезда.

Пострадавшую доставили в ГБ № 1 с травмами различной степени тяжести. Выяснилось, что водитель, местный житель, имеет пятилетний стаж вождения категории «В» и девять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.

Госинспектором дорожного надзора на месте выявлены неудовлетворительные дорожные условия: наличие зимней скользкости и снежных валов. В адрес обслуживающей организации выдано предписание на устранение недостатков.

По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка действиям участников.