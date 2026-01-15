В Нижнем Тагиле на Голом Камне из-за коммунальной аварии около сотни частных домов остались без холодной и горячей воды

В Нижнем Тагиле на Голом Камне произошла коммунальная авария, из-за которой без холодного и горячего водоснабжения остались около сотни частных домов. Как рассказала АН «Между строк» читательница Оксана, предположительно, авария произошла 13 января в районе дома № 63 на улице Штурмовой.

«Около сотни частных домов на улицах Штурмовой, Носова, Низовой и других третий день остаются полностью без водоснабжения. К ремонтным работам “Водоканал-НТ” не приступил, якобы мешают морозы. Администрация города якобы в курсе, но жителям от этого не легче. Просим вас предать огласке эту проблему. Переживаем, что сети могут разморозиться, и частный сектор полностью лишится водоснабжения», — рассказала АН «Между строк» тагильчанка.

В пресс-службе «Водоканал-НТ» АН «Между строк» сообщили, что в настоящий момент на месте аварии ведутся работы.



