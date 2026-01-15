В Нижнем Тагиле обсудили вопросы развития АПК «Безопасный город»

Накануне, 14 января, в муниципальном управлении МВД России «Нижнетагильское» прошло совещание по вопросам развития аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город», в котором участвовали мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и врио начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник полиции Дмитрий Абраменко.

В прошлом году на территории города появилось 20 новых постов видеонаблюдения из 66 камер, проводящих анализ с помощью нейросетевых технологий. На установку было выделено более 30 млн рублей, еще 10 млн рублей было направлено на модернизацию четырёх центров мониторинга АПК.

«Эта система — одна из передовых. Есть опыт работы в других городах, но Нижний Тагил на самом деле — это пример для очень многих, и показатель безопасности здесь на высшем уровне. Это касается и раскрытия, и профилактики преступлений. Есть камеры, которые с помощью искусственного интеллекта могут распознавать лица. Праздники в этом году — Новый год, Рождество — это все было на контроле. Система работает. Сотрудники, которые находятся в этом помещении, 24 часа в сутки контролируют эту ситуацию. Соответственно, мы можем получать информацию оперативно, и дежурная часть реагировать уже может более оперативно. Но самое главное — это безопасность граждан», — рассказал Дмитрий Абраменко.

Также в прошлом году к «Безопасному городу» были присоединены камеры видеонаблюдения, направленные на мониторинг обстановки в нескольких общественных местах: добавилась камера у Кургана памяти, 11 камер — в реконструированном сквере на Ленинградском проспекте, и ещё 27 камер — на улицах Октябрьской Революции и Циолковского.

«Безопасность — это наши общие полномочия, которые, может быть, не прописаны нигде. Если мы не будем совместно с другими силовыми структурами работать по этому вопросу, то точно ничего в лучшую сторону не изменится», — отметил мэр Нижнего Тагила.

АПК «Безопасный город» был запущен в Нижнем Тагиле ещё в 2013 году. С тех пор количество интегрированных камер увеличилось более чем в 9 раз, и сейчас по всему городу работает более 1000 камер.