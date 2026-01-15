В Нижнем Тагиле осудили цыганку, получившую 2,3 млн рублей пособий на несуществующих детей

Сегодня, 15 января, Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по делу тагильчанки, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере при получении социальных выплат.

Как установил суд, 44-летняя Оксана Иванова с 2019 по 2025 год получала многочисленные пособия и выплаты, положенные многодетным и малоимущим семьям, зарегистрировав в органах ЗАГС Челябинска поддельные свидетельства о рождении на двух несуществующих детей.

Женщина указала себя в документах матерью и зарегистрировала детей по месту жительства, после чего подала в управление социальной политики, соцфонд и администрацию города заявление на получение материальной помощи. Всего Ивановой удалось таким образом похитить более 2,3 млн рублей из ущерб бюджетов РФ, Свердловской области и Нижнего Тагила.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Оксану Иванову виновной по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат в особо крупном размере) и приговорил к 1,5 годам колонии и 2,5 годам испытательного срока, а также взыскал причинённый государству материальный ущерб в полном объёме.

Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что это не первый случай мошенничества при получении социальных выплат в Нижнем Тагиле. В декабре прошлого года был вынесен приговор 38-летней Олесе Михай, которая с 2022 по 2025 год получила около 800 тысяч рублей материальных выплат на несуществующего ребёнка. Кроме того, в июле прошлого года вынесели приговор Христине Христовой, которая в течение четырёх лет получала пособия по поддельным документам на общую сумму более 1 млн рублей.