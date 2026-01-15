Жительница Нижнего Тагила не может вернуть деньги за неиспользованные услуги по абонементу в салоне красоты, поскольку у компании сменился владелец

Жительница Нижнего Тагила оказалась в запутанной ситуации. Как рассказала АН «Между строк» наша читательница Екатерина, летом 2025 года она приобрела два абонемента на уход за лицом и телом в студии «Без повода». По истечении трёх месяцев срок действия сертификатов истёк, и девушка решила вернуть неиспользованные средства. Однако к этому моменту у салона сменился владелец: новый собственник отказался возвращать деньги, предложив обратиться с этим вопросом к прежнему владельцу бизнеса.

«По закону же можно вернуть неиспользованные средства. На одном абонементе у меня осталась одна неиспользованная процедура, на втором — все, кроме одной. Я обратилась в салон с просьбой оформить возврат, предъявила чеки об оплате. И тут выяснилось, что за это время у салона сменился собственник. Возвращать деньги мне не планируют, при этом салон должен мне около 8 тысяч рублей. Я в растерянности: должна ли я сама выяснять, кто был прежним владельцем и кто является владельцем сейчас? Как вообще не попадать в такие ситуации? И деньги дарить не хочется», — поделилась девушка.

Новый владелец студии посоветовала девушке обратиться в налоговую и направить досудебную претензию прежнему собственнику. При этом, чтобы сохранить хорошие отношения с клиентом, она сообщила, что готова принять Екатерину по действующему абонементу и провести оплаченные ранее процедуры. Однако за это время у Екатерины изменились обстоятельства, и процедуры, входящие в абонемент, ей сейчас не подходят. По словам покупательницы, замену услуг в студии готовы предложить только с доплатой — по розничной цене, а не по оптовой, по которой приобретался абонемент. Предложенные условия замены услуг девушку не устраивают, поскольку именно из-за более выгодных условий она и решила оформить абонемент.

«К сожалению, я не смогу вам помочь, поскольку индивидуальный предприниматель, который продал вам сертификат, а мне оборудование и товарный знак студии, не передала мне чеки и, соответственно, обязательств перед клиентами. Сейчас у студии другое ИП. Вам необходимо сделать запрос через налоговую по чеку, на какое ИП он был оформлен, и писать досудебную претензию. К сожалению, вы не первая, кто с этим вопросом обращается. Мы с радостью примем вас и проведём процедуры, чтобы сохранить вашу лояльность, но возврат средств оформить не можем, поскольку денежные средства от вас мы не принимали», — ответила Екатерине собственница салона.

Чтобы разобраться в этом запутанном деле, редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием к юристу Екатерине Зубковой.

«Это можно рассматривать как разумный способ урегулировать конфликт — согласиться на проведение процедур и получить оплаченные услуги. Такой вариант зачастую проще и быстрее, поскольку взыскание денежных средств с другого ИП может оказаться долгим и сложным процессом. Однако при этом важно понимать, как именно была оформлена сделка между прежним и нынешним владельцами. Если речь шла о договоре купли-продажи оборудования и передаче исключительного права на товарный знак, ответственность по обязательствам перед клиентами остаётся за прежним предпринимателем. Если же сделка была оформлена как продажа бизнеса, обязательства переходят к покупателю бизнеса, и отвечать по ним должен уже новый владелец», — говорит юрист.