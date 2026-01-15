В Екатеринбурге снимут фильм про легендарный свердловский рок-клуб

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин и продюсер Евгений Горенбург снимут музыкальный фильм об истории легендарного свердловского рок-клуба, сообщает 66 .RU.

В центре сюжета картины жизнь группы «Каталог», которая появилась вместе с «Наутилусом» и «Чайфом», но не успела стать популярной из-за гибели её лидера Александра Сычёва.

«Если бы не смерть Сычева, группа 100% стала бы великой наравне с другими артистами. Остальные музыканты получили мировую славу, а группа “ Каталог ” так и осталась молодыми, юными музыкантами с отличными песнями, которые, к сожалению, не обрели должной известности», — рассказывает режиссёр фильма Иван Пшенин.

В фильме также расскажут о Вячеславе Бутусове, Владимире Шахрине, Евгении Горенбурге и других лидерах уральского рока. В картине будут звучать оригинальные песни «Каталога».