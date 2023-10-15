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Тагильский рок — от расцвета до заката. Часть 1

15.10.2023 15:44
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Тагильский рок — от расцвета до заката. Часть 1

Тагильский рок... Сейчас это словосочетание у большинства тагильчан вызывает недоумение или в лучшем случае саркастическую улыбку. Но были времена, когда о тагильском роке говорили не только в нашем городе, но и далеко за его пределами. И говорили как об интересном, самобытном явлении. Если покопаться в истории, можно обнаружить совершенно неожиданные факты. Ну, например, знали ли вы, что в 1988 году тагильские рок-музыканты принимали участие в международном открытом конкурсе Billboard Song Contest? Никаких мест они тогда не заняли, но в списке исполнителей, чьи записи были допущены к рассмотрению, значились. 

Принято считать, что самым известным тагильским рок-музыкантом является Сергей Бобунец, основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» («СГ») — последней принятой в легендарный Свердловский рок-клуб и в 2000-х ставшей известной всей стране. 


Сергей Бобунец до «СГ» (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)
(https://avatars.mds.yandex.net/get-turbo/7753095/rth3f743341543a17bfeb0911514c61a711/max_g480_c12_r3x4_pd10)

Но это не так: когда семья Сергея переехала в Свердловск, мальчику было всего два годика, и как музыкант он проявил себя только спустя 12 лет в школьном ансамбле. Затем была группа «Аякс», увлечение панк-роком и уже после этого, в 1995-м, появились «Смысловые галлюцинации».

Гораздо ближе к истории тагильского рока стоит известная екатеринбургская группа Katherine’s Favorites («Фавориты Екатерины»), основатель и лидер которой Максим Дмитриев начинал свой творческий путь в Нижнем Тагиле, записи его коллектива одно время стояли в ротации на «Экорадио», а сам он написал первые ID-заставки для этой радиостанции.


Максим Дмитриев (справа) (фото: А. Нейфельд / с разрешения автора)

К слову, Макс сотоварищи записали и выпустили на компакт-дисках и кассетах пять альбомов, но в Нижнем Тагиле о них знают единицы меломанов: активный период творчества группы совпал с угасанием CD-культуры.

Песня: [Katherine’s Favorites - Your Turn Now (муз. и сл.: М. Дмитриев)]

Но начинался тагильский рок гораздо раньше — с вокально-инструментальных ансамблей (ВИА), мода на которые пришла в начале 1970-х. Тогда профкомы заводов начали в массовом порядке приобретать комплекты музыкальных инструментов и звукоусилительной аппаратуры для заводских или подшефных коллективов художественной самодеятельности. Предшествовало стремительному распространению вокально-инструментальных ансамблей в нашей стране совместное постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О мерах по развитию художественной самодеятельности трудящихся и учащейся молодёжи», увидевшее свет в феврале 1970 года. Конечно, ВИА существовали и до этого, но отношение к ним со стороны властей было осторожным, а часто и просто негативным.

Аппаратура была преимущественно советского производства. Нижний Тагил в ту пору наводнили гитары «Урал» и «Тоника», выпускавшиеся в Свердловске на заводе клавишных и музыкальных инструментов «Фирма КМИ Урал». Реже встречались «Марии», производимые в Ленинграде, или ростовские «Аэлиты». Ещё реже — электрогитары производства соцстран: болгарские Orpheus или Musima производства ГДР. Инструменты, выпускавшиеся в капстранах, имели возможность приобрести только крупные предприятия — УВЗ и НТМК, и то по специальной разнарядке. То же самое можно сказать и о «силовой» технике — усилителях и акустических системах. Чаще всего в красных уголках и дворовых клубах можно было встретить брянские «Радуги», львовские «Трембиты», московские «Электроники», а позднее качканарские ЭСКО и УЭМИ. И без того небогатый выбор ограничивался ещё и тем, что профком предприятия мог закупить аппаратуру только по безналичному расчёту и только в одном месте в городе. Покупали обычно то, что было в наличии, и музыкантам приходилось обходиться тем, что дали. 

Тем не менее на инструменты и оборудование для ВИА тратились большие деньги. Например, в 1977 году в квартальный клуб «Маяк» (Дзержинский район) профком УВЗ приобрёл: две электрогитары «Урал» по цене 185 рублей, одну электрогитару «Тоника» за 180 рублей, три эстрадных усилителя низкочастотного сигнала «Трембита» с акустическими колонками по цене 450 рублей. Итого — 1900 рублей. По тем временам это была серьёзная сумма. А подшефных клубов у «Уралвагонзавода» было в те годы ровно два десятка. 

Популярность любительских ВИА росла стремительными темпами. Вокально-инструментальные ансамбли появлялись в заводских цехах, техникумах, профтехучилищах, дворовых клубах. И уже два-три года спустя в городе было немало музыкантов, играющих более-менее прилично для того, чтобы стать «музыкальными оформителями» в заведениях общепита II и I категории — кафе и ресторанах, которые с удовольствием принимали на работу ВИА. Это было выгодно, ведь платить четырём участникам вокально-инструментального ансамбля надо было меньше, чем оркестру из шести-семи, а то и более человек. Ставки «музыкальных оформителей» зависели от категории заведения общепита, но были невысоки. И всё же работать в «кабаке» музыканты шли с удовольствием из-за «парнуса» — вознаграждения за персонально исполненную для кого-либо песню. Размер такого вознаграждения составлял обычно от трёх до пяти рублей. Количество заказов зависело от посещаемости заведения, то есть заработать за смену музыканты могли и три рубля «левака», и сто рублей. Весь «парнус» музыканты тратили в первую очередь на покупку качественных (а лучше импортных) инструментов, которые можно было приобрести в комиссионных магазинах или у фарцовщиков. 

Другая категория выходцев из любительских ВИА оседала в эстрадных коллективах при дворцах и домах культуры. Как правило, это были те, кто решил посвятить эстрадной музыке всю жизнь и для достижения этой цели шёл учиться в музыкальные училища, занимался самообразованием и не ленился репетировать по несколько часов в день. Таких музыкантов разыскивали по любительским коллективам творческие работники ДК и после знакомства и прослушивания приглашали в свой коллектив. Перспективы заработка в ВИА при ДК были призрачными, зато там предоставляли качественные инструменты и перед музыкантами открывались возможности творческого развития, что в будущем могло обернуться приглашением в более именитые профессиональные коллективы. В тагильских дворцах и домах культуры инструменты и аппаратура были на порядок лучше, чем в заводских красных уголках: Orpheus (НРБ), Tesla (ЧССР), Trova и Takton (ГДР) и настоящие Peavey (США). В ДК УВЗ даже детский ВИА имел итальянский 8-головочный ленточный ревербератор, который давал эффект усиления голоса, добавляя ему объёма, — голубая мечта любого клубного ансамбля. Отечественная промышленность в те годы вообще не выпускала аппаратуру такого класса. 

Первым вокально-инструментальным ансамблем, прославившим Нижний Тагил на всю страну, стал ВИА «Контрасты» из Дворца культуры вагоностроителей. 


ВИА «Контрасты» (фото неизв. автора из архива А. Караулова / фрагмент ориг изображения)
(http://www.dom-retro.ru/uploads/posts/2009-12/1261339752_contrast.jpg)

Коллектив был создан в 1974 году энергичными и талантливыми эстрадниками Александром и Людмилой Карауловыми. Они сумели в короткий срок собрать у себя самых хороших музыкантов района, «залитовать» (то есть получить разрешение для публичного исполнения) программу и, победив в районном и городском конкурсах эстрадной песни, заявиться на первый Всесоюзный фестиваль народного творчества, который проходил в СССР в 1975–1977 годах. Результат — первое место, золотая медаль фестиваля и приглашение на Центральное телевидение на съёмки новой телепередачи «Споёмте, друзья!», автором и ведущим которой был Лев Лещенко.

В 1979-м по путёвке комсомола «Контрасты» отправились с концертами на Байкало-Амурскую магистраль, где их принимали очень тепло. В 1980 году ансамбль стал вокально-инструментальной группой (ВИГ) и сменил название на «Лица друзей», а через два года коллектив стал лауреатом Всероссийского конкурса песни «Сочи-82» и побывал с концертами в Афганистане. Кроме того, в тот период ВИГ «Лица друзей» выступал в качестве аккомпанирующего оркестра на концертах известного уральского певца, заслуженного артиста республики Валерия Топоркова. В 1985 году коллектив стал называться «Три цвета времени», а ещё через год стал лауреатом Всероссийского конкурса «Сочи-86». После группа дала серию концертов в московском Театре эстрады вместе с легендарным советским конферансье Борисом Бруновым. В 1990-м ансамбль прекратил своё существование.

В разные годы в составе «Контрастов» работали такие музыканты, как Евгений Зворыгин (гитара), Сергей Орешин и Юрий Хазин (клавишные), Александр Вылегжанин (ударные), Георгий Звягин (вокал), Александр Доброславин, Анатолий Иванов, Валерия Симбухова и другие.

Песня: [Контрасты - Чувство (муз. М. Альберт, сл.: Л. Караулова)]

Но если «Контрасты» шли к своей славе привычной для того времени проторённой дорожкой, то группа «Смех», созданная недавним учащимся школы № 44 и выпускником музыкальной школы Андреем Зотеевым на базе Нижнетагильского пединститута, избрала другой, более сложный путь. Ансамбль исполнял собственные песни «на злобу дня», обличая пороки людей и недостатки в жизни общества. На первом областном фестивале политической песни в Свердловске при обсуждении программы группы «Смех» члены жюри обвинили Зотеева «в отклонении от канонов политической песни». Большинству из тех, кто сидел в жюри, пришлись не по душе остросатирические тексты коллектива. О том, что «программа ансамбля политической песни “Смех” НТГПИ выдержана в негативных тонах, порочащих нашу социалистическую действительность», было сообщено в нижнетагильские горкомы комсомола и партии, но «прекратить смех» удалось только после того, как Андрей Зотеев отправился служить в армию. 


Выступает ансамбль «Смех» (справа — Андрей Зотеев) (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)
(http://azoteev.narod.ru/images/AzotFoto/Astagil-3.jpg)

После армии Андрей переехал в Свердловск, где присоединился к ансамблю политической песни «Смена», забрав с собой почти все песни, да ещё и солиста Дмитрия Косьмина. После этого слава «Смеха» сошла на нет.

В конце 1970-х в Стране Советов началось повальное увлечение рок-музыкой, которое совпало по времени с расцветом магнитофонной культуры. В Нижнем Тагиле этим явлениям способствовало появление организации «Тагилразнобытпрокат», взявшей под своё крыло мелкие предприятия бытового обслуживания населения: часовые и обувные мастерские, пункты проката, надомников и студию звукозаписи. Официально студия звукозаписи занималась изготовлением звуковых писем и поздравлений, которые заказчик начитывал на микрофон, а исполнитель переносил голос на гибкую пластинку, добавляя к словам песню по желанию заказчика. Стоило такое поздравление два рубля. За один рубль там же можно было приобрести гибкую пластинку с записью любимой песни из списка, висевшего на стене в коридоре. Основной же доход студии приносило копирование магнитофонных записей на ленту заказчика. Выбрать запись можно было из «каталога» — пухлой общей тетради, в которой находилось свыше двух тысяч названий фонограмм самых разных жанров и исполнителей: от Владимира Высоцкого и Константина Беляева до последних новинок зарубежной рок-музыки. Стоила копия одного альбома три рубля, но отбоя от желающих не было, в филиалах студии на улице Окунева и проспекте Ленина в любое время была очередь. Вряд ли этот сегмент работы студии звукозаписи был законен на 100%, но вывеска «Тагилразнобытпрокат» надёжно защищала предпринимателей от излишне пристального внимания ОБХСС.

В конце 1970-х — начале 1980-х сотрудники этой студии (известные и уважаемые в городе фарцовщики) начали возить в город записи московских и ленинградских рок-групп, среди которых «Машина времени», «Мифы», «Воскресение», «Скоморохи», «Скифы», «Аквариум», «Аргонавты» и ещё десятки других, чьи названия давным-давно позабыты. Записи эти не всегда отличались высоким качеством, но содержание песен было близко слушателям, это была принципиально новая по тем временам музыка. В 1979–1980 годах уже каждый клубный или цеховой ВИА имел в своём репертуаре песни Андрея Макаревича, Алексея Романова или Юрия Ильченко. Где-то в это же время в тагильских вокально-инструментальных ансамблях начинают появляться свои поэты и композиторы, которые хотели исполнять собственные песни. Но одного желания мало, и перед такими музыкантами сразу вставали две почти непреодолимые проблемы: аппаратура и место для репетиций. Одним из тех, кому удалось решить эти проблемы и тем самым дать возможность творить и развиваться тагильским рок-музыкантам, был Валерий Дель, известный в Нижнем Тагиле также как председатель Культурно-просветительского центра тагильских немцев.


Валерий Готлибович Дель (фото неизв. автора / фрагмент ориг изображения)
(https://sun9-30.userapi.com/impg/3wRQva0pApl-DwujXPV1vAbjFqmBfy6x79Qhog/cI7BPQXFweo.jpg)

Ему удалось собрать на базе предприятия «Уралдомнаремонт» коллектив прекрасных музыкантов, найти более-менее приличную аппаратуру и договориться с Домом культуры железнодорожников о предоставлении репетиционной базы, а позднее «пробить» несколько ставок, чтобы хоть как-то материально поддерживать музыкантов. Он же выступал и в роли импресарио. Так появилась группа «Вечное движение», ставшая в начале 1980-х годов одной из первых настоящих рок-групп Нижнего Тагила. 

Группа не только гремела (в прямом и переносном смысле) в Нижнем Тагиле, но и гастролировала по городам Свердловской области, выступала на торжественных мероприятиях, играла на вечерах отдыха и свадьбах. Через «Вечное движение» прошли почти все известные рок-музыканты города: Евгений Самойлов, Игорь Захаров, Алексей Нестеров, Анатолий Сушков, Владимир Шамонин, Алексей Павлов, Андрей Макаров, Олег Самохин, Вячеслав Шемякин, Ренат Закирьянов, Виктор Лимонов.

Во второй половине 1980-х слава группы стала меркнуть. Кто-то из музыкантов отправился работать в другие города, кто-то остался в Нижнем Тагиле, но перешёл в другие коллективы. Игорь Захаров перебрался в Екатеринбург и стал играть в одном из оркестров города. Алексей Павлов уехал в Москву, поработал с Владимиром Пресняковым-младшим, затем был импресарио в группе «А-Студио». Евгений Самойлов после нескольких лет скитания по филармониям оказался в столице и успел записать пластинку с группой «Мономах».

Продолжение следует…

 (с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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