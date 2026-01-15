Средняя зарплата в Свердловской области в 2025 году составила 87 тысяч рублей

В период с января по октябрь 2025 года средняя месячная зарплата одного работника во всех организациях Свердловской области, по данным Свердловскстата, составила 87 346 рублей, что на 15,2% выше уровня аналогичного периода 2024 года. Реальная заработная плата достигла 104,2% по сравнению с январём – октябрём 2024 года.

В этот же период работники крупных и средних организаций региона получали в среднем 95 726 рублей.

Особенно высокие зарплаты зафиксированы в компаниях, работающих в сфере информации и связи (превышение среднего показателя по области в 1,7 раза), а также в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий, транспортных средств и оборудования, химической продукции, машин и оборудования, металлургии и добыче полезных ископаемых (на 22–30% выше среднего значения по области).

Наибольший рост среднемесячной заработной платы наблюдался в таких отраслях, как производство напитков (128,2% по сравнению с январём – октябрём 2024 года), лекарственных средств и медицинских материалов, прочих готовых изделий, резиновых и пластмассовых изделий, сельское хозяйство, транспортировка и хранение, а также в сфере информации и связи (около 118–125% по сравнению с предыдущим годом).