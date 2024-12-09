В Нижнем Тагиле появился ещё один спортивный зал по проекту «Zа самбо»

Координатор федерального проекта «Zа самбо» в Свердловской области, депутат ЗакСО, уроженец Нижнего Тагила Алексей Свалов анонсировал открытие в родном городе ещё одного зала для занятия единоборствами. Теперь заниматься боевыми искусствами можно в школе № 44 в центре Нижнего Тагила.

«Сегодня у нас сформированы две группы — это примерно 40 человек с первого по девятый класс. По мере совершенствования мы будем участвовать в соревнованиях. Дети с большим интересом относятся к самбо, и радует то, что родители их поддерживают», — цитирует пресс-служба тренера и педагога дополнительного образования Алексея Жолобова.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, самооборону без оружия учащиеся начали осваивать ещё в прошлом году, но полноценно заниматься мешало отсутствие борцовского ковра. Новый зал самбо стал подарком школе проекта «Zа самбо» к 60-летнему юбилею.

«Можно сказать, что инфраструктура школы № 44 полностью подготовлена для воспитания будущих чемпионов. Здесь открыты секции футбола, самбо, ритмики, занимаются курсанты военно-патриотического клуба “Рубеж”. Уверен, что с появлением зала и полноценного стадиона интерес детей к спорту будет только расти», — подчеркнул глава города Владислав Пинаев.

Напомним, проект ориентирован на укрепление здоровья школьников, развитие их ловкости и координации, а также на освоение базовых элементов самообороны. Алексей Свалов считает, что Нижний Тагил — отличная и очень перспективная площадка для реализации проекта, ведь в городе есть сильная школа самбо и знаменитые на всю страну тренеры.

«В сентябре 2023 года мы с Владиславом Пинаевым открыли сразу 4 новых зала для занятий самбо в школах города. Залы расположены в разных районах Нижнего Тагила, чтобы привлечь к занятиям борьбой как можно больше ребят. Сегодня открываем пятый зал, в этот раз в Ленинском районе. Школа самообороны без оружия в Нижнем Тагиле исторически была сильной. Наша задача — помогать городу и дальше развиваться в этом направлении», — отметил Алексей Свалов.

В мае 2023 года стали известны школы Нижнего Тагила, которые были выбраны в качестве площадок реализации проекта, а в июне в город поступил необходимый спортивный инвентарь, которым за лето были укомплектованы школы.