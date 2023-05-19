В трёх школах Нижнего Тагила появятся места для занятий самбо

В Нижнем Тагиле продолжается реализация образовательно-спортивного проекта «Za самбо». В официальном Telegram-канале общественного совета проекта в Свердловской области анонсировали закупку спортивного инвентаря для занятий самообороной в трёх образовательных учреждениях города: школе № 100, СШ № 2 и Православной гимназии № 11.

Алексей Свалов, координатор образовательно-спортивного проекта «Самбо — в школу!», уроженец Нижнего Тагила, депутат Законодательного собрания Свердловской области, подтвердил эту информацию АН «Между строк» и объяснил, почему для реализации проекта были выбраны именно эти образовательные учреждения.

«Сейчас мы занимается закупкой спортивного оборудования для этих школ. Выбор площадок, где реализуется проект, обусловлен их техническими возможностями. К сожалению, не во всех школах можно было расположить татами. Совместно с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым мы лично объезжали образовательные учреждения, при этом получили от него всяческую поддержку проекта. В итоге остановились на школе № 100, Православной гимназии № 11 и СШ № 2», — рассказал АН «Между строк» Алексей Свалов.

По словам парламентария, стоимость реализации проекта в этих трёх школах — около миллиона рублей. Свалов подчеркнул, что изначально будет закуплено качественное оборудование, которое будет исправно служить долгие годы и отвечать всем стандартам самбо.

«К каждой школе был индивидуальный подход: где-то требовалось всего лишь обновить уже имеющееся покрытие, как, например, в Православной гимназии, где уже были наработки в обучении детей самбо. Где-то требовалось закупить более мобильную версию татами, чтобы можно было оперативно сложить покрытие и использовать спортзал под другие нужды», — пояснил Свалов.

Кроме того, в ближайшее время будет анонсирован образовательно-спортивный форум областного масштаба, который должен пройти в Верхней Пышме и помочь решить вопрос кадрового обеспечения для занятий самбо в школах, о котором ранее говорил депутат.

Напомним, появление в образовательных программах школ города занятий по самбо в феврале этого года анонсировал сам Алексей Свалов на своей странице в соцсетях. По задумке, проект ориентирован на укрепление здоровья школьников, развитие их ловкости и координации, а также на освоение базовых элементов самообороны. Депутат уверен, что Нижний Тагил — отличная и очень перспективная площадка для реализации проекта, ведь здесь есть сильная школа самбо и знаменитые на всю страну тренеры.