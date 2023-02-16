В школах Нижнего Тагила начнут изучать самбо 

В пяти школах Нижнего Тагила в образовательные программы будут добавлены занятия по самбо. Об этом в своих соцсетях сообщил координатор образовательно-спортивного проекта «Самбо — в школу!», уроженец Нижнего Тагила, депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов, который накануне посетил родной город с рабочей встречей. «Самбо — в школу!» — это один из крупнейших образовательно-спортивных проектов в России, ориентированный на продвижение в школах самбо как вида спорта, способствующего укреплению здоровья и безопасности школьников.

«Одним из основных направлений проекта является развитие и популяризация самбо, освоение его базовых элементов — страховки и самостраховки при падении. Кроме того, самбо способствует развитию у детей координации, ловкости и реакции. По статистике, дети, в школах которых внедрены элементы самбо в программу, меньше подвержены травматизму», — рассказал АН «Между строк» Алексей Свалов.

Депутат пояснил, что в рамках реализации проекта в ближайшее время пять школ города войдут в программу. Ещё два образовательных учреждения могу присоединиться к ней в обозримом будущем.

«Для нас, как для общественного совета, важно, чтобы работа проводилась не на бумаге, а на деле, чтобы в этих школах действительно реализовывалось это направление, создалась материально-техническая база, были подготовлены учителя, которые должны пройти соответствующую переподготовку. Школы на сегодня уже известны, но я хочу, чтобы заранее не было никакого ажиотажа, поэтому называть их не стану. Мы сначала всё сделаем, а потом уже с удовольствием пригласим желающих на открытие, всё расскажем и покажем. Хочу здесь сохранить интригу», — пояснил парламентарий.

Свалов подчеркнул, что в Нижнем Тагиле есть сильная школа самбо и знаменитые на всю страну тренеры, но в силу существующего законодательства они не могут быть привлечены к преподаванию в школах просто так, им необходимо пройти курсы повышения квалификации.

«Лично я считаю, что проблем с кадрами, по крайней мере в Нижнем Тагиле, нет, но, к сожалению, тренеры, которые спокойно тренируют спортсменов в секциях, должны пройти дополнительную подготовку для того, чтобы тем же самым заниматься в школе», — делится подробностями Свалов.

Полноценный запуск проекта в тагильских школах, по словам депутата, намечен на конец марта. Кроме того, начальник управления общественных связей УГМК анонсировал проведение соревнований по пляжному самбо в рамках празднования Дня города в 2023 году, что станет новинкой для Нижнего Тагила, а также проведение фестиваля ГТО по самбо.