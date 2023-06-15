«Мы готовы отчитаться, что держим своё слово». В Нижний Тагил прибыл спортинвентарь для занятий самбо в школах

Сегодня утром в Нижний Тагил прибыл спортивный инвентарь для занятий самбо, которым будут укомплектованы три школы города. Маты для занятий единоборствами будут поставлены в школу № 100, спортшколу № 2 и Православную гимназию № 11 в рамках федерального проекта «Za самбо». Координатор проекта депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов прибыл в родной Нижний Тагил, чтобы лично проконтролировать поставку.

«Встретив вместе с главой Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым автомобиль со специнвентарём, я готов отчитаться, что мы держим своё слово. Уже в сентябре в наших школах откроются новые залы, куда пойдут дети и будут заниматься таким замечательным видом спорта, как самбо. Для Нижнего Тагила это только начало проекта. Мы планируем и дальше работать в этом направлении и популяризировать спорт», — рассказал АН «Между строк» Алексей Свалов.

Напомним, что появление в образовательных программах школ Нижнего Тагила занятий по самбо в феврале этого года анонсировал сам Алексей Свалов на своей странице в соцсетях. По задумке, проект ориентирован на укрепление здоровья школьников, развитие их ловкости и координации, а также на освоение базовых элементов самообороны. Депутат уверен, что Нижний Тагил — отличная и очень перспективная площадка для реализации проекта, ведь в городе есть сильная школа самбо и знаменитые на всю страну тренеры.

В мае этого года стали известны школы Нижнего Тагила, которые были выбраны в качестве площадок для занятий самбо. Выбор образовательных учреждений, как тогда отметил парламентарий, зависел от множества факторов, но главный — технические возможности школ. Стоимость реализации проекта в Нижнем Тагиле составила около миллиона рублей. Свалов подчеркнул, что было принято решение закупить качественное оборудование, которое отвечало бы всем стандартам самбо и исправно служило долгие годы.