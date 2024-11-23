Улица Красноармейская. Часть 1

Улица, о которой пойдёт речь в этот раз, одна из самых протяжённых в городе. Почти на три километра тянется она от берега Тагильского пруда до речки Выи, пересекая по пути полтора десятка тагильских улиц и переулков. Если проехать по этой улице на автомобиле, то взгляд не задержится почти ни на чём. Ни тебе памятников, ни достопримечательностей: только магазины да жилые кварталы. И название улицы — Красноармейская — не сулит, казалось бы, ничего интересного. Но, как это часто бывает в Тагиле, первое впечатление обманчиво. Улица с таким «революционным» названием имеет свою более чем двухсотлетнюю историю.

Весной 1762 года Прокофий Демидов неожиданно для многих начал строить ещё один завод — Верх-Нейвинский. За дело старший сын грозного Акинфия взялся с размахом: одна только плотина, перегородившая реку Нейву, имела 415 саженей в длину, 15 «в толщину» и 8 в высоту. На заводе Прокофий планировал возвести большую домну, две кричные «фабрики» при восьми горнах и девяти молотах, каменную кузню с 13 горнами и различные вспомогательные «фабрики» (цеха), хозяйственные постройки и жильё для рабочих. Людей у Прокофия не хватало, и он перевёз на Урал несколько десятков человек из Арзамаса и ближайших к нему деревень. Спустя 7 лет Прокофий Демидов решил продать свои уральские заводы, а крепостных перевёл к младшему брату Никите Акинфиевичу, который расселил их по своим заводам. Арзамасцы, среди которых было немало искусных строителей, попали на Нижнетагильский завод, где тогда намечалась реконструкция доменного производства. Новоприбывшим выделили участок на окраине посёлка, где и возникла небольшая слободка. А к началу XIX столетия слободка разрослась в улицу, которая стала называться Арзамасской.

Но «рабочей» улица пробыла недолго. Во второй половине XIX века избы работных с улицы Арзамасской стали вытеснять большие, часто полукаменные дома заводских служащих, купцов, кустарей и подрядчиков. Уже к концу столетия на улице Арзамасской собрался почти весь цвет тагильской интеллигенции и купечества. Здесь построили свои дома известный тагильский фотограф Вишняков, не менее известный в посёлке адвокат Кузнецов, купцы Уткин и Шепелев, Гридины и Карташов, Деньгин и Шигин. Объяснялось это отчасти тем, что улица Арзамасская пересекала улицу Александровскую, где формировался деловой центр посёлка. Несмотря на то, что жили на Арзамасской люди не бедные, улица слыла одной из самых неблагоустроенных в Нижнетагильском заводском посёлке. Здесь практически не было зелёных насаждений, с весны до осени царила непролазная грязь. Замостили её уже после Гражданской войны, а первый сквер появился лишь в 1934 году, когда на месте современного Пионерского был разбит сквер имени Красной Армии.

С середины XIX до начала XX века улица Арзамасская вытянулась до реки Тагил, где была оборудована переправа. На другом берегу в это место упирался Новый тракт — дорога, по которой продукция Выйского завода отправлялась на Салдинские заводы или в города Среднего Урала и Сибири.

Вот как описывал Новый тракт известный тагильский краевед Иван Абрамович Орлов: «Жили здесь рабочие Медного рудника и Выйского завода. Улица была застроена деревянными домами на три окна под железными и деревянными крышами. Проезжую часть постоянно подсыпали шлаком с Выйского медеплавильного завода. Трудно было ездить по такой тряской дороге на лошадях. На всей улице Новый тракт были всего три маленькие частные бакалейные лавочки: Тяжельникова, Анкундинова, Калягина и каменный казённый кабак. Никаких примечательных зданий на улице не было».

Заметные перемены на обеих улицах начались уже в советский период.

30 апреля 1926 года на пленуме Нижнетагильского городского совета было принято решение о переименовании улицы Арзамасской в Красноармейскую. Переименование, как это было заведено в те времена, приурочили к празднику Первомая. Вместе с Арзамасской новые названия получили ещё 26 улиц Нижнего Тагила.

Протокол заседания пленума Нижнетагильского горсовета от 30.04.1926 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/media/2021/03/24/70-2-19-14.JPG)

В 1930-м к Красноармейской присоединили Новый тракт. Правда, присоединили только на бумаге: обе части улицы были разделены рекой, и, чтобы попасть в центральную часть города, жители бывшего Нового тракта были вынуждены пользоваться Маральским мостом, который находился в километре выше, да ещё к тому же был в аварийном состоянии. Городские власти постановили соединить обе части Красноармейской новым мостом и обратились в свердловский трест «Мостострой». Но выполнить заявку свердловчане при всём своём желании не могли: трест был загружен заказами на несколько лет вперёд. Кроме того, смета, выставленная трестом, оказалась неподъёмной для городского бюджета. Тогда депутаты приняли решение возвести новый мост силами горкоммунотдела. Этот вариант тоже имел свои минусы: в городе не хватало техники, людей, были проблемы с материалами. Тем не менее мост решили строить своими силами. В 1934-м проект моста был утверждён и начались поиски необходимых материалов. 9 января 1935 года строительство моста началось. За 11 дней были забиты 96 свай, на которых в течение пяти дней и был возведён мост. Кроме немногочисленных работников горкоммунотдела, на сооружении моста трудились откомандированные рабочие ряда предприятий и организаций: Роспотребсоюза, «Союзполдовоща», Нижнетагильского холодильника, ВМЗ, учащиеся школ и ФЗУ. Но основной рабочей силой стали солдаты сапёрного взвода Нижнетагильского гарнизона. Открыть движение по мосту решили к VII съезду Советов, который должен был начаться 25 января. Новый мост был рассчитан под нагрузку 2-го класса, то есть мог пропускать через себя пешеходов, гужевой и автомобильный транспорт. Его длина составляла 80 метров, а ширина — 12 метров. Под проезжую часть было выделено 9 метров полотна, для пешеходных тротуаров по полтора метра с каждой стороны.

Новый мост, или мост имени Красной Армии (фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/uploads/34-25-января-1935-г-построен-новый-деревянный-мост-через-реку-Тагил.-Строили-его-красноармейцы.-Первым-прощёл-трактор-Сталинец..jpg)

25 января 1935 года Новый мост был торжественно открыт. В тот же день на заседании Горсовета мост было решено назвать «имени Красной Армии» (или «Красноармейский»). Правда, в народе мост так и остался Новым. Интересно, что в разные годы в Городском совете обсуждался вопрос о прокладке через Новый мост трамвайной ветки, которая должна была соединить центр города с Выей. Был и такой проект, который едва не был реализован.

Заметка в газете «Тагильский рабочий» от 28.01.1935 о пуске нового моста (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ntgia.ru/wp-content/uploads/2015/01/ТР-1935.-28-января-№23-С.2.jpg)

К концу 1970-х Новый мост пришёл в полную негодность. Движение транспорта по нему было закрыто, а затем мост перестроили под пешеходный, значительно сузив его. В 1990-м мост был признан ветхим и его решили заменить на новый, железобетонный, который был сдан через четыре года и которым тагильчане пользуются до сих пор.

Раз уж мы заговорили о достопримечательностях улицы Красноармейской, то не рассказать о главной из них никак нельзя. Это дом, в котором жил и работал известный тагильский писатель и журналист Алексей Петрович Бондин — один из самых первых писателей советского периода на Урале.

Алексей Петрович Бондин (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/museum/images/018.jpg)

Алексей Петрович Бондин родился в 1882 году в многодетной семье рабочего и домохозяйки. В 1888-м в результате несчастного случая на заводе погиб отец Алексея, а через год умерла и мать. Жизнь в качестве «лишнего рта» в семье брата Павла или старшей сестры Фелицаты была недолгой. Родные сами жили впроголодь. Вскоре Алексея удалось устроить в «Авроринский» приют для сирот рабочих, откуда в 1892 году он отправился учиться в «народную школу». В те времена она давала начальное образование и азы производственного обучения. Закончить её будущему писателю так и не удалось: чтобы хоть как-то выжить, Алексей был вынужден пойти на завод, едва ему исполнилось 14 лет. На заводе он проработал неполных 6 лет. В разгар экономического кризиса 1901–1902 годов его в числе ещё сотни малоквалифицированных рабочих уволили «до наступления лучших времён». Оказавшись без работы, 16-летний подросток пошёл скитаться по Уралу. Работать в те годы приходилось везде, где находилось свободное место. Сначала Алексею удалось устроиться на платиновые прииски в Сосьве, а когда он попал под сокращение и там, то перебрался в Надеждинск (ныне — город Серов). Но безработица на Урале охватывала всё новые и новые районы. И Бондин решил попытать счастья в Центральной России. В поисках работы он добрался до Петербурга. За два года поработал на Сормовском заводе, Путиловском и машиностроительных заводах Дютиль и Лесснера.

В конце 1904 года Алексей Петрович Бондин вернулся в Нижний Тагил. Демидовские заводы тогда начинали вновь работать на полную мощность и нуждались в кадрах. Будущий писатель сравнительно легко устроился слесарем в депо заводских железных дорог, где почти сразу попал под влияние пропагандистов РСДРП. По воспоминаниям современников и товарищей, будущий писатель стал принимать самое активное участие в агитационно-пропагандистской работе. В 1905-м принимал участие в антиправительственных выступлениях, за что был арестован. А после выхода из тюрьмы оставался под надзором полиции вплоть до Февральской революции 1917 года. В этот же период Алексей Петрович начал пробовать себя на поприще литературы. «Я писал какие-то уродливые стихи, но скоро мне стало понятно, что поэзия — это не моё», — вспоминал позднее писатель.

Бондин начал пробовать себя в других литературных жанрах. Писал небольшие пьесы, драмы, рассказы, в которых старался в доступной форме рассказывать о жизни простых рабочих людей. Критики отмечали, что ранние рассказы А. П. Бондина при всей их художественной незрелости выгодно отличало от других прочное знание автором самой жизни. Привлекала в рассказах и колоритная речь его героев, и простота изложения. Хотя литературная деятельность оставалась для Алексея Петровича чем-то вроде хобби. Он продолжал работать в депо, посещать запрещённые большевистские кружки. Однажды ему, как одному из самых надёжных товарищей, доверили изготавливать оснастку для подпольной типографии. В 1916 году Алексей Петрович закончил свою пьесу «Беззаконница», которую тут же запретили к постановке, а автора включили в списки на негласный полицейский надзор.

Публиковать рассказы и пьесы Бондина начали только после Октябрьской революции. В 1919-м он создаёт пьесу «На пороге великих событий», которую сразу поставили в Нижнетагильском железнодорожном клубе. А с 1920 года в различных журналах начинают выходить его ранние рассказы. О пролетарском писателе Бондине заговорили по всему Уралу. В газете «Уральский рабочий» от 14 октября 1924 года появилась заметка о рабочем писателе из Нижнего Тагила: «Бондин с большими наклонностями к драматургии, сейчас у него в рукописях находится несколько пьес, заслуживающих большого внимания». В 1920-х годах Алексей Бондин публикует ещё несколько драматических произведений: «Недоразумение», «Энтузиасты», «Сон красного воина», «Из недавнего прошлого», «Эмигранты». Свет увидели повести «Связчики», «Уходящее», «Матвей Коренистов». Самым крупным произведением тагильского писателя стал роман «Лога» — первый советский роман об Урале, о быте старателей, а его автобиографическая повесть «Моя школа», как отмечали многие литературоведы и критики, «положила начало советской детской книге на Урале». Максим Горький назвал эту повесть в числе лучших книг для детей в советской литературе.

31 мая 1935 года Алексей Петрович Бондин вместе с женой Александрой Самойловной и дочерью Варей переехали в дом № 8 на улице Красноармейской. Вся усадьба тогда состояла из трёх квартир. Одна, под номером 3, была расположена во флигеле, стоявшем в углу двора. Квартиры под номерами 1 и 2 находились в двух домах, соединённых одной крышей. Их разделяли парадный вход и коридор, относящиеся к первой квартире, куда и заехала семья Бондиных.

Дом № 8 на ул. Красноармейской (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/reda1ien/69733162/51100/51100_600.jpg)

В этом доме Бондин редактировал вторую часть романа «Лога», правил и дополнял повесть «Моя школа», здесь были написаны рассказы для сборника «В лесу» и роман «Ольга Ермолаева». В свободное от работы и творчества время Алексей Петрович любил устраивать прогулки в лес, ходить на охоту. Интересно, что вплоть до 1932 года литература была для писателя «работой номер 2», он продолжал трудиться в железнодорожном депо простым слесарем.

7 ноября 1939 года Алексей Петрович скоропостижно скончался от общего заражения крови. Похоронили его недалеко от дома. Дочь писателя Варвара уехала к родственникам на Украину, а вдова Александра Самойловна осталась в Тагиле. В то время она работала учительницей начальных классов в школе № 38 и не захотела оставлять учеников в разгар учебного года. А вскоре и вовсе решила остаться, чтобы сохранить для потомков рукописи и архивы мужа. В 1942 году по решению Нижнетагильского горисполкома на доме была установлена мемориальная доска с надписью: «В этом доме жил и работал уральский писатель А. П. Бондин. 1882–1939 гг.», а год спустя к Александре Самойловне переселилась её сестра Агафья.

Александра Самойловна Бондина отвечает на письма читателей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://historyntagil.ru/museum/images/019.jpg)

С тех пор квартира стала неофициальным музеем Алексея Петровича: её посещали тагильские школьники, гости города, все, кто интересовался творчеством писателя. В доме побывали многие известные литераторы советского периода: Мариэтта Шагинян, Евгений Пермяк, Павел Бажов, Белла Дижур, Константин Боголюбов, Борис Рябинин и другие. Интерес к творчеству Бондина возрастал, и общественность ходатайствовала перед городскими властями об открытии дома-музея писателя. Исполком горсовета пошёл навстречу пожеланиям тагильчан, и 23 ноября 1959 года Александра Самойловна Бондина с сестрой переселились в новую благоустроенную квартиру, а в доме № 8 на улице Красноармейской был открыт музей, который существует и по сей день. В настоящее время дом-музей А. П. Бондина находится на территории городского парка отдыха, которому в апреле 1947 года было присвоено имя писателя.



Продолжение следует…



© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»