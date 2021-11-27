Загадки тагильских подземелий (продолжение)

Те, кто давно интересуется подземными сооружениями Нижнего Тагила, знают и о втором подземном ходе в доме купца Хлопотова на проспекте Ленина, 19, который выходил в район городского сада (ныне — парк Бондина). Назначение этого хода долгое время являлось загадкой для исследователей тагильской старины. Некоторые, памятуя о том, что на втором этаже дома находилась гостиница «Александровская», предполагали, что подземный ход служил для того, чтобы водить в дом девиц низкой социальной ответственности. Однако после того, как здание было досконально обследовано, стало ясно, что этот ход предназначался для иных целей.



Дом купцов Хлопотовых. На первом этаже — кинотеатр «Иллюзия», на втором — гостиница «Александровская»

(фото неизв. авт., нач. ХХ в. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-na-dorevoljucionnyh-otkrytkah/Reklamnaja-otkrytka.jpg)



Дело в том, что купцы Хлопотовы были старообрядцами белокриницкого («австрийского») согласия и регулярно устраивали в просторном подвале дома службы и молебны. Но в те времена власти старообрядцев не жаловали и подвергали гонениям. Молиться старообрядцам у себя дома никто запретить не мог, а вот устраивать встречи с проповедниками и общие молебны было запрещено. Проповедников могли отправить на каторгу, а тех, кто предоставлял для таких собраний свои дома, штрафовали и подвергали аресту. За собраниями старообрядцев следили и жандармы, и осведомители из православных общин. Подземный ход дома Хлопотовых в случае визита жандармов во время проповеди или службы позволял старообрядцам покинуть моленную и выйти в городской сад, где можно было легко смешаться с отдыхающими обывателями.

Урал был одним из мест, куда русские старообрядцы бежали «по расколу». Здесь, на свободных землях, они селились, создавали общины, выращивали хлеб и даже плавили металл. Появлялись в этих местах старообрядческие часовни и храмы. Однако преследования староверов со стороны Русской Православной Церкви и властей постоянно усиливались. А после того, как Николай I в 1827 году подписал ряд законов, направленных против староверов, для старообрядцев начались поистине чёрные дни. Им запрещалось вести миссионерскую деятельность в городах, крупных сёлах и при заводах; вводились ограничения на количество уже имеющихся культовых сооружений и запрет на строительство новых. Гонения на староверов продолжались вплоть до апреля 1905 года, когда Николай II издал указ «Об укреплении начал веротерпимости».

В летописях Нижнего Тагила известна история о долгой осаде солдатской командой и заводскими приказчиками Свято-Троицкой старообрядческой часовни. В этой истории тоже присутствует тайный подземный ход, по которому раскольники якобы покинули храм во время его штурма солдатами. Этот загадочный ход до сих пор не даёт покоя тагильским исследователям старины. Поиски его время от времени возобновляются, но без результатов. Скорее всего, после захвата часовни ход обнаружили и постарались уничтожить, а строительство Свято-Троицкой единоверческой церкви полностью поглотило тайный ход.

Куда загадочнее выглядит подземный ход между домами № 6 и 7 на проспекте Ленина.

До революции дом № 7 принадлежал крупному пивному оптовику купцу Капитону Никитовичу Мотылёву. Дом № 6 построил купец 2-й гильдии Михаил Михайлович Мозгунов. Подземный ход между этими зданиями был обнаружен ещё в конце 20-х годов ХХ века. Говорили, что ход был настолько обширным, что по нему могла проехать телега, запряжённая лошадью. Тщательно обследовать подземный ход тогда не смогли, так как он оказался наполовину затоплен.

В начале 2000-х об этом ходе снова вспомнили. Строители, делавшие ремонт в здании гостиницы «Северный Урал», случайно наткнулись на аккуратно заколоченный сгнившими досками проход, который вёл на другую сторону проспекта Ленина, к дому № 7. По словам очевидцев, по проходу можно было продвигаться не сгибаясь — его высота составляла около двух метров. Впрочем, когда краеведы попытались выяснить подробности обнаружения, подрядчик отказался что-либо комментировать.

Назначение этого хода до сих пор непонятно. Возможно, тщательная работа в городских архивах когда-нибудь прольёт свет на эту загадку.



1 — дом купца М. М. Мозгунова (здание бывшей гостиницы «Северный Урал»); 2 — дом купца К. Н. Мотылёва (здание бывшего кожно-венерологического диспансера); 3 — предположительное место подземного хода (коллаж / фрагменты ориг. изображений)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Ugol-nyneshnih-ulic-Lenina-i-Ogarkova.-Severnyj-Ural..jpg / http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Ul.-Aleksandrovskaja-Dohodnyj-dom-kupca-K.-N.-Motyljova-foto-nach.-HH-v.-Lenina-7.-Perekrjostok-s-ul.-Ogarkova..jpg)



«Обширные подвальные помещения под домом» фигурируют в протоколах обысков дома купца Е. Е. Копылова. В первые годы советской власти сотрудники ГПУ и НКВД неоднократно искали в доме якобы спрятанные Евлампием Евграфовичем несметные сокровища. Правда, сокровища так и не нашли, но по сей день по городу ходят слухи, что в подвалах дома осталось немало потайных комнат, до которых правоохранители не добрались, и именно там спрятаны купеческие богатства.



Дом купца Е. Е. Копылова (фото А. Шестаковой, 1907 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Ul.-Aleksandrovskaja-Dom-E.-E.-Kopylova-foto-1907-g.-Prospekt-Lenina-11.-V-1950-gody-tam-byl-Univermag.-V-1970-gody-byl-magazin-Obuv..jpg)



Летом 1985 года оперативники и инспекторы ИДН Дзержинского райотдела внутренних дел выехали по адресу улица Красногвардейская, 55, где находится детский дом № 1. Его воспитанники занимались весьма прибыльным в ту пору делом — мотогоном. Подростки угоняли велосипеды, мопеды и мотоциклы на Вагонке, Малой Кушве, в Сухоложском посёлке, разбирали их на запчасти и продавали на вещевом рынке. Милиционерам стало известно, что угнанную технику прятали где-то на территории детдома. Но поиски результатов не давали. Тогда кто-то обратил внимание на здание Крестовоздвиженского собора, находящегося тут же.



Крестовоздвиженский собор (церковь Вознесения Господня)

(фото неизв. авт., 1914 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Hram-Voznesenija-Gospodnja.-Skorbjashinskij-monastyr.-Novaja-Kushva.-kopija.jpg)



В те годы храм был заброшенным и использовался детским домом для хозяйственных нужд. В результате пожара купол рухнул и проломил собой пол. Милиционеры спустились через пролом и оказались в церковном подвале с большим количеством комнат и коридоров. Один из коридоров уходил под небольшим углом в сторону пруда. В коридоре ощущалось движение воздуха, что говорило о том, что данный ход где-то имеет выход наружу. Выход действительно был обнаружен: далеко за оградой детдома, близ устья речки Малая Кушва. Дальнейшая судьба этого хода неизвестна. Скорее всего, он был частично обрушен, а выход из него завален.

Не всё ясно и с подземельями бывшего Входо-Иерусалимского Собора, на месте которого сейчас стоит Нижнетагильский торгово-экономический колледж. Известно, что подземные помещения, включая подземные ходы, под храмом были. Известно также, что, когда здание было разрушено, подземелья оставались целыми: их просто закрыли и засыпали сверху строительным мусором. Некоторые тагильские краеведы полагают, что один из этих ходов имел выход на территории старого завода, а другой — на территории Главного правления тагильских заводов.



Входо-Иерусалимский Собор (фото неизв. авт., 1914 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/dorevoljucionnyj-tagil/Vhodo-Ierusalimskij-Sobor.jpg)



Говорят, что ещё один подземный ход может находиться в доме № 5а на улице Карла Маркса и якобы он должен соединять здание со строением по адресу проспект Ленина, 4б, занимаемым ОАО «АОРТА». До революции оба здания занимал филиал Торгового дома братьев Злоказовых: в первом была контора, во втором — склады. Для чего между этими строениями нужен был подземный ход и существовал ли он вообще, ни академичные историки, ни дотошные краеведы объяснить не могут.

В 2009 году сразу несколько человек, занимающихся историей Нижнего Тагила, предположили, что под зданием дома № 4 на проспекте Ленина находится довольно большая пустота — возможно, подвал. Предположения косвенно подтвердились после ряда электроакустических экспериментов. Но в здании не было ни входа в подвал, ни каких-либо внешних признаков его существования.



Дом № 4 на проспекте Ленина (фото неизв. авт., 1930-е гг./ фрагмент ориг. изображения)

(http://tagil-press.ru/wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb/Ulica-Lenina.-Konec-1930-h-godov..jpg)



Тем временем ветераны Ленинского райпищеторга, который долгое время располагался в здании, вспоминали, что в доме был подвал или цокольный этаж, имевший небольшие окна и продухи. Помещение часто оказывалось затопленным, поэтому туда не проводили освещение. Никто толком не знал, что находилось в подвале. В конце концов подвал решили изолировать и заложили все входы в него.

Существует гипотеза, что в подвале дома № 4 на проспекте Ленина могут быть спрятаны иконы, элементы декора, церковная утварь из Входо-Иерусалимского собора, который городские власти уничтожили в 1936 году. Правда, начать поиски исторических артефактов нынешние владельцы здания не могут: дом является объектом культурного наследия и без согласования с МУГИСО в нём запрещено производить любые работы, связанные с нарушением целостности строения.



Дом № 4 на проспекте Ленина (фото: Toshishiro, 2016 г. / фрагмент ориг. изображения / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/133748/257007287.18/0_18896f_712528bf_XL.jpg)



Наверняка существуют какие-то подземные сооружения и под старым заводом. Но они, скорее всего, носили чисто технологические функции и теперь могут представлять интерес только для специалистов.

Последние годы многие тагильчане задаются вопросом: почему практически все известные подземные сооружения в Нижнем Тагиле недоступны для посещения? Ведь водят же экскурсии в катакомбы Киево-Печерского монастыря. Почему бы не открыть доступ хотя бы в подземелья на территории комплекса зданий Главного правления заводов? Чем не музейный объект? Ведь ещё многие помнят, какой популярностью у посетителей музея пользовалась «демидовская тюрьма», пока её не принесли в жертву новой дороге на Гальянку.

Историки считают, что большинство тагильских подземелий открывать для посетителей не имеет смысла. Во-первых, почти все эти объекты находятся в аварийном состоянии из-за того, что десятилетиями стояли заброшенными. Многие подвалы и подземные ходы были затоплены и долгое время находились в воде, что не могло не сказаться на их состоянии. Во-вторых, большинство подземных объектов не связано с какими-то значимыми историческими событиями или процессами. Поэтому такие сооружения могут быть интересны лишь в комплексе. Например, в доме-музее купеческого быта, которого в городе нет.

В-третьих, даже если поставить целью отреставрировать одно или два подземелья и открыть их для широкой публики, нельзя не учитывать финансовую сторону вопроса. Частный капитал не заинтересован инвестировать в исторические проекты, а в городском бюджете вряд ли найдётся столько свободных денег.

Впрочем, на реставрацию найденного недавно подвала «ренскового погребка» купца и по совместительству председателя Общества потребителей Петра Фотиевича Огаркова в парке советской скульптуры тагильским музейщикам недавно была обещана финансовая помощь губернатора.



ntagil.org, 2019 г. / фрагмент ориг. изображения / https://v-tagile.ru/images/news11/06_12_podz/2.jpeg



По поводу того, что можно найти в старых подземных ходах и сооружениях, имеются разные мнения. Пессимисты полагают, что ничего интересного и особенно ценного там нет. Оптимисты считают, что, напротив, под землёй могут скрываться старые архивы, кубышки, припасённые на чёрный день, исторические артефакты или же археологические открытия. Так, например, исследования подземных ходов и потайных комнат в Кыштыме, произведённые в 2003–2004 годах, позволили поставить на учёт одиннадцать (!) новых объектов культурного наследия на территории бывшего Верхне-Кыштымского доменного и молотового завода.

(с) 2021. Дмитрий Кужильный и Сергей Волков эксклюзивно для АН «Между строк»

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