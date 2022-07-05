Тагильские заброшки. Пионерский лагерь «Юность»

Лагерь «Юность», лагерь «Юность»,

Мы друг другу улыбнулись...

(строчки из речёвки пионерского лагеря «Юность»)

Обозревая различные заброшенные объекты, невольно ловишь себя на мысли, что наибольшие эмоции вызывают те, с которыми так или иначе ты пересекался в своей жизни. И в первую очередь в своём детстве. Наверное, поэтому заброшенные пионерские лагеря вызывают столько ностальгии и грусти.

Первые детские лагеря в нашей стране появились сразу после создания пионерской организации в мае 1922 года. Тогда городских ребят начали вывозить в близлежащие села, в реквизированные помещичьи усадьбы или брошенные хутора для «оздоровительного отдыха». Первое время весь отдых сводился к играм и физкультуре на свежем воздухе под контролем врача, и усиленному питанию – в стране, разорённой Гражданской войной и послевоенной разрухой, свирепствовали эпидемии и голод и первостепенными задачами, которые ставилась перед загородными лагерями, были накормить и оздоровить детей. Но уже на следующий год в детских лагерях начала вестись идеологическая работа с подростками. Там же, в конце смены, желающих принимали в пионеры. Ещё через пару-тройку лет загородные лагеря стали преимущественно пионерскими, и городские пионеры получили первое важное задание – помогать делу «смычки города и деревни», агитируя сельских ребят вступать в пионеры. Примерно тогда же обитателей загородных детских лагерей начали приучать к общественно-полезному труду, а в 1930-х в пионерских лагерях стали делать упор на военно-патриотическое воспитание мальчишек и девчонок.



(фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagilka.ru/upload/medialibrary/a60/a60a5dceb8de7117f58cafba59009d0b.jpg)



В Нижнем Тагиле летним загородным отдыхом детей впервые озаботились в марте 1924 года, когда на расширенном заседании бюро горкома ВКП(б) было принято решение организовать детский загородный лагерь в деревне Фотеево. Изначально в лагерь хотели отправлять только пионеров, но затем критерии отбора изменили и путёвки распределили между отличниками тагильских школ. Первый опыт тагильчан по организации загородного детского отдыха был высоко оценен вышестоящими инстанциями, а в Нижнем Тагиле об организации загородных детских лагерей начали задумываться на предприятиях – Высокогорском железном руднике, металлургическом заводе, Нижнетагильском отделении железной дороги. Под загородный лагерь была переоборудована и дача купца Уткина близ небольшого искусственного водоёма на речке Малая Кушва, и бывшая Демидовская дача на берегу городского пруда. По итогам летней оздоровительной кампании 1925 года, пионерский лагерь тагильских железнодорожников был признан лучшим в Тагильском округе.



Пионерский лагерь железнодорожников

(фото неизв. автора, 1925 г. / фоторепродукция Ильи Колесова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/d184d0bed182d0bed182d0b0d0b3d0b8d0bb//9-Бывшая-дача-Демидовых.-1925-год..jpg)



В апреле 1929-го Президиум Окружного исполкома в итоговом протоколе заседания отмечал необходимость открытия в летнее время большего числа загородных лагерей для школьников.

В дело организации пионерских лагерей включились предприятия и организации города и даже бывшие «нэпманы». Как вспоминал тагильский краевед Иван Абрамович Орлов, бывший хозяин мельницы на Муринских прудах, Семён Иванович Мурин, уступил городу по сходной цене свою дачу – три добротных бревенчатых дома с надворными постройками, но с условием, что «на даче летом будут отдыхать ребятишки».

Если взглянуть на первые пионерские лагеря, нельзя не отметить их более чем скромное техническое оснащение. В большинстве таких лагерей дети жили в палатках, обеды готовились на летних кухнях, которые представляли собой очаг и два самодельных разделочных стола под навесом; воду носили вёдрами, самостоятельно заготавливали дрова. Не было ни танцевальных площадок, ни комфортабельных столовых, ни фельдшерских пунктов. Охрану лагеря, в лучшем случае, осуществлял милиционер, а единственным транспортом была телега, запряжённая лошадью. Тем не менее, популярность пионерских лагерей стремительно росла из года в год. Трудовые коллективы требовали от руководства заводов строить детские загородные лагеря или расширять их, засыпали депутатов всех уровней наказами увеличить число пионерских лагерей. Требования «снизу» усиливались постановлениями Совнаркома об организации детского отдыха, и количество летних детских лагерей неуклонно росло. К середине 30-х годов в Нижнем Тагиле действовало уже пять пионерских лагерей, которые работали все три летних месяца.



Пионерский лагерь на Монзино, 1936 г. (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/images5/750.jpg)



Тенденция к росту числа детских оздоровительных лагерей прослеживается в истории Нижнего Тагила вплоть до конца 80-х годов. Особенно этот рост был заметен в 60–70-х годах прошлого века, когда даже не самые крупные предприятия начали строить свои детские лагеря. Одним из таких лагерей стал пионерский лагерь «Юность», построенный Нижнетагильским отделением Свердловской железной дороги НОД-5 на берегу Тагильского пруда.

Историю его появления можно начать со второй половины 50-х, когда руководство НОД-5 стало искать место для пионерского лагеря. Требования к такому месту были обычными: сосновый лес, близость воды, наличие путей эвакуации. Поиски продолжались недолго, и вскоре подходящее во всех отношениях место было найдено на правом берегу реки Тагил. Когда-то на этом месте была стоянка и ремонтная база драг, которые занимались добычей золота в устье рек Руш и Капасиха.

Недалеко находился санаторий «Руш». Площадь участка, выделенного под лагерь, составляла 93 981 квадратных метров.



Место пионерлагеря «Юность» на спутниковой карте (фрагмент ориг. изображения)

(https://yandex.ru/maps/11168/nizhniy-tagil)



Лагерь заработал в 1960 году. По этому поводу городское радио сообщало: «Новый пионерский лагерь гостеприимно распахнул свои двери для детей работников Свердловской железной дороги. Он находится в живописном месте, на берегу реки Тагил, в сосновом бору, где очень легко дышится. На территории лагеря построены беседки и павильоны, оборудованы спортивные площадки, места для игр и купания. Работает фельдшерский пункт и столовая. Вскоре на проходящей рядом железнодорожной ветке будет организован остановочный пункт».



Заезд ребят в пионерский лагерь «Юность», 1960 год

(фото неизв. автора / из архива Н. Аксентьевой / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/5503/20839000.10c/0_1a2636_139c8f7c_orig)



В лагере работали кружки и секции – технического творчества, рукоделия, песни и танца, юных натуралистов. В лагерь регулярно приезжала кинопередвижка, а позднее появилась стационарная киноустановка. Поначалу доставка детей в лагерь и обратно осуществлялась по железной дороге, позднее их начали возить на автобусах. Надо сказать, наличие рядом железной дороги вызывало здоровую зависть у держателей других пионерских лагерей. Например, когда цементный завод начинал строить свой лагерь, руководство предприятия всерьёз изучало возможность прокладки узкоколейной ветки до Антоновского.

Особо тщательно осуществлялся подбор педагогического состава – воспитателей, руководителей кружков, вожатых, а также технический персонал – слесарей, электромонтёров, работников кухни и даже сторожей. Руководство железной дороги постоянно выделяло деньги на развитие лагеря –

приобретение новой мебели, оборудования, строительство новых корпусов. Путёвки в лагерь на 70-80% оплачивал профсоюз.

У работников Нижнетагильского отделения Свердловской железной дороги лагерь пользовался огромной популярностью. Приобрести путёвку для своего ребёнка на все три смены считалось большой удачей.

В середине 90-х количество желающих воспользоваться услугами лагеря пошло на спад. К началу коренных реформ РЖД лагерь принимал всего по 90–100 человек в смену. В 2008 году детский оздоровительный лагерь «Юность» был признан непрофильным активом, и принял отдыхающих ребят в последний раз – 81 человек в 1-ю смену, и 150 – во 2-ю.

На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9352/20839000.10d/0_1a27c8_73f7d49_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/16153/20839000.10d/0_1a27c9_ce668aed_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9753/20839000.10d/0_1a27ca_10c297c9_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/5202/20839000.10d/0_1a27c6_87a22af_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/5113/20839000.10e/0_1a27f9_2b254dc5_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/6501/20839000.10d/0_1a27cb_d9a326e1_orig)

Надо сказать, что ряд непрофильных активов РЖД были переданы на баланс Нижнего Тагила, в частности знаменитая Демидовская дача, однако, остаётся загадкой, почему город не принял на баланс лагерь «Юность». Ведь в 2006–2007 годах в Нижнем Тагиле работали всего семь детских оздоровительных лагерей и дефицит мест для летнего отдыха детей ощущался очень остро.

На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/6207/20839000.10d/0_1a27d1_baa63e9d_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/4607/20839000.10d/0_1a27d2_b21c544_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/4428/20839000.10e/0_1a27e2_c3351c08_orig) На территории лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15581/20839000.10d/0_1a27d6_8d95a792_orig) Котельная (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9153/20839000.10f/0_1a2bc2_70859a6a_orig) Столовая лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/15595/20839000.10e/0_1a27ee_3241a721_orig) Фотоальбомы – одна из традиций лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/3906/20839000.10c/0_1a2635_2e38ce24_orig) Фотоальбомы – одна из традиций лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/4313/20839000.10c/0_1a2637_bc9eda96_orig) Фотоальбомы – одна из традиций лагеря «Юность» (фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора) (https://img-fotki.yandex.ru/get/6740/20839000.10d/0_1a263c_423104e1_orig)

В январе 2015 года лагерь и его имущество были проданы на аукционе почти за 5 млн рублей.

В городе заговорили о том, что покупатель намерен произвести ремонт в зданиях, закупить новое оборудование, открыть на месте бывшего пионерлагеря базу отдыха и территория обретёт свою вторую жизнь.



(фото Натальи Аксентьевой, 2015 г. / с разрешения автора)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/3308/20839000.10f/0_1a2bbb_12af4945_orig)



(с) 2022. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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В подготовке статьи были использованы материалы с сайта https://tagil-press.ru, а так же блога Натальи Аксентьевой http://klyaksina.livejournal.com/1039528.html и https://klyaksina.livejournal.com/1040184.html (с разрешения автора)