В полиции Нижнего Тагила рассказали о криминогенной ситуации в городе 

По информации временно исполняющего обязанности начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника Дмитрия Абраменко, за 2025 год на территории гарнизона зарегистрировано свыше 110 тысяч обращений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Количество зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 6% и составило 5378 случаев.

Уровень раскрытия убийств, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, включая случаи со смертельным исходом, разбоев и угонов автотранспорта составляет 100%.

Особое внимание уделяется раскрытию преступлений прошлых лет: в 2025 году раскрыто 60 таких дел.

Полиция активно противодействует незаконной миграции, контролируя пребывание и проживание иностранных граждан в городе. В 2025 году на миграционный учёт поставлено более 13 тысяч иностранцев. Пресечено свыше 1 тысячи административных нарушений, связанных с миграцией, и выдворено 92 человека. В сфере организации нелегальной миграции выявлено 15 преступлений.

Дмитрий Абраменко отметил, что в борьбе с наркотрафиком выявлено и пресечено 800 преступлений, что составляет 68% от общего числа выявленных нарушений. Закрыты четыре наркопритона, из незаконного оборота изъято более 29 кг наркотиков. Количество уличных преступлений сократилось на 18% и составило 406 случаев.

Наиболее проблемной остается борьба с IT-преступностью. В 2025 году каждое третье преступление совершено в сфере информационных технологий, общее число таких инцидентов превысило две тысячи. Жители города и пригорода перевели мошенникам более 260 млн рублей.

В сфере безопасности дорожного движения выявлено и пресечено более 45 тысяч нарушений. Зарегистрировано 1078 случаев управления транспортом без прав и 790 фактов вождения в нетрезвом виде или отказа от медосвидетельствования. Возбуждено 97 уголовных дел в отношении водителей, повторно севших за руль в состоянии опьянения.