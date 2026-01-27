В Нижнем Тагиле в результате ДТП пострадал 12-летний ребёнок

Накануне, около 9 часов утра на проспекте Вагоностроителей на Вагонке произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний ребёнок-пассажир. Как сообщает городская Госавтоинспекция, по предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Renault Logan при повороте налево не предоставил преимущество автомобилю Skoda Octavia под управлением 33-летней женщины, которая двигалась на разрешающий сигнал светофора во встречном направлении, что привело к столкновению.

«Пассажир Renault Logan, 12-летний мальчик, получил травмы и был госпитализирован. Ребёнок находился на заднем сиденье и был пристёгнут ремнём безопасности. Водитель Renault Logan является местным жителем со стажем 26 лет и привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД один раз. Женщина, управлявшая Skoda Octavia, имеет стаж 6 лет, к ответственности привлекалась 21 раз», — говорится в сообщении ГАИ.

В отношении водителя Renault Logan составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ ( Невыполнение требования ПДД уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрёстков), а также вынесено определение о возбуждении дела по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). В момент аварии оба водителя были трезвы.

Водитель автомобиля Renault Logan пояснил, что не заметил приближающийся автомобиль при выполнении манёвра. По факту ДТП проводится проверка.