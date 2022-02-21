«Это пример для других компаний». Руководство «Уралстроймонтажа» сохранит панно художника Ваврженчика в своём офисе в Нижнем Тагиле 

Руководство местной организации ООО «Уралстроймонтаж» (УСМ) решило сохранить монументальное панно недавно ушедшего из жизни тагильского художника Леонида Ваврженчика. Произведение находится в холле офиса компании на Восточном шоссе, 23, где в советское время располагался трест «Коксохиммонтаж».

Настенная роспись, предположительно, была выполнена художником в конце 80-х годов прошлого века. Она занимает площадь в 17 квадратных метров. Как отмечают в УСМ, все любители искусства смогут полюбоваться фреской в часы работы офиса — в будни с 8:00 до 17:00.

«Это первое конкретное действие, пример для других компаний. Что мешает просто сказать: ломать не будем, постараемся сохранить. Тогда не нужно будет ждать долгих "юридических" согласований», — говорит тагильский художник, исследователь монументального искусства Нижнего Тагила Николай Грачиков.

Панно Леонида Ваврженчика в офисе УСМ Панно Леонида Ваврженчика в офисе УСМ

Тагильский художник Леонид Ваврженчик скончался на 80-м году жизни на прошлой неделе, 18 февраля. Леонид Казимирович является автором нескольких монументальных росписей в Нижнем Тагиле. К сожалению, многие из них уже утрачены. Так, работа «Сказки Пушкина», выполненная в соавторстве с другими художниками в здании железнодорожного вокзала, была закрашена во время ремонта.

В ноябре 2021 года стало известно, что во время ремонта ГДДЮТ рабочие отбили от стены панно тагильского художника Владимира Кускова. В январе на своей пресс-конференции мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев пообещал, что впредь муниципалитет будет сохранять монументальное искусство при ремонтах зданий.

О том, почему нужно сохранять советские скульптуры, росписи, панно, чеканки, барельефы, витражи и мозаики, можно почитать в нашем большом материале.