В Нижнем Тагиле ушёл из жизни известный художник Леонид Ваврженчик

Сегодня, 18 февраля, на 80-м году жизни скончался известный тагильский художник, график, монументалист Леонид Ваврженчик. Об этом АН «Между строк» рассказали в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

Леонид Казимирович родился и вырос в селе Константиновка Чкаловского района Кокчетавской области. В 1965 году в 23-летнем возрасте окончил художественно-графический факультет Нижнетагильского педагогического института, где с 1967 по 1971 год преподавал. В это же время Ваврженчик работал художником-живописцем в Нижнетагильских художественных мастерских.

В 1974 году он вступил в Союз художников России, был признанным мастером в области оригинальной и печатной графики.

«Леонид Казимирович первый в Нижнем Тагиле начал заниматься офортом, он был признанным мастером печатной графики. Последние годы художник продолжал работать творчески, только уже не в графике, а в живописи. В живописных работах он изображал пейзажи Урала и Байкала, писал портреты близких людей. Часто в его работах переплетались реальность и фантазия. Это был благородный человек своей эпохи, со своим мнением. Скорбим. Соболезнуем родным и близким», — говорят в музее изобразительных искусств.

Леонид Казимирович Ваврженчик является автором нескольких монументальных росписей в Нижнем Тагиле, многие из них уже утрачены. Его работа «Сказки Пушкина» находилась в здании железнодорожного вокзала, также были росписи в Доме политпросвещения и медицинском колледже. Последняя его монументальная роспись была сделана в 2000 году на вокзале Екатеринбурга. В зале ожидания художник выполнил две композиции: «Спорт» и «Черепановы».

Работы художника хранятся в Екатеринбургском музее ИЗО, Ирбитском ГМИИ, Магнитогорской художественной галерее и Московском Художественном фонде России. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств хранится 13 листов его оригинальной и печатной графики 1970–1980-х годов. Также работы Леонида Казимировича можно увидеть в музее НТМК.