«Для Тагила это Микеланджело». При ремонте ГДДЮТ строители уничтожили панно известного художника Нижнего Тагила Владимира Кускова 

В Нижнем Тагиле разворачивается очередной скандал вокруг реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. В выходные тагильский художник Николай Грачиков, который несколько лет занимается исследованием сохранившегося монументального искусства в городе, опубликовал в своём Facebook пост о том, что во время ремонта в здании ГДДЮТ строители начали отбивать со стены цветное панно Владимира Кускова. Пост собрал десятки недовольных комментариев художников и неравнодушных тагильчан.

«Я не сторонник сохранять всё. В мире вещей бывают долгожители и те, у которых короткий век. Жизнь тем и ценна, что она не вечна. По этому поводу можно много рассуждать, спорить… Монументальное искусство последние 30 лет только исчезает. Это всё же ИСКУССТВО, а не картинка на стене! Не каждому дано сотворить такое. Вечная память росписи талантливого, известного тагильского художника В. А. Кускова», — написал Николай Грачиков в Facebook.

Как рассказал Николай Грачиков «Афише МС», панно находится на последнем этаже дворца рядом с музеем локальных войн. Ранее часть изображения уже была закрыта и панно не смотрелось цельно. Теперь же стало известно, что в рамках ремонтных работ строители и вовсе избавятся от произведения тагильского художника-монументалиста, педагога ДХШ № 2 Владимира Кускова, ушедшего из жизни в 2020 году.

Игорь Васильев, директор МУП «Тагилдорстрой», генподрядчика реконструкции ГДДЮТ, подтвердил информацию о том, что в проекте реставрационные работы не значатся. Все стены внутри дворца будут заново оштукатурены.

«Мир меняется, бывает нереально отреставрировать что-то, потому что денег нет. Но ведь можно было законсервировать до лучших времён, но сохранить. Некоторые подобные “оформиловки” делали студенты, и они не несут большой художественной ценности. А некоторые вещи делали суперпрофессионалы: Владимир Кусков, Лев Перевалов, Алексей Константинов, Геннадий Горелов. Это искусство! Конечно, не Микеланджело, но можно сказать, что для Тагила это Микеланджело», — рассуждает Николай Грачиков.

Директор Нижнетагильского музея искусств Марина Агеева в разговоре с журналистом «Афиши МС» предположила, что панно могло быть в плохом состоянии, поэтому было принято такое решение.

«Понятно, что денег на реставрацию нет, но почему при проекте не продумали этот вопрос, мне непонятно. Надо было на этапе проектирования обсудить вопрос сохранения фрески. Это уже история города, к тому же сегодня никто в таком плане не работает. Этот кусок истории Тагила уходит. Очень жалко, панно интересное, на тему сказок», — сказала Марина Агеева.

«Масса вопросов. Кто принял решение? Кто курирует монументальное искусство города? Кем согласовано финансирование этих работ? Как в смете назван этот вид работ? Существует ли проект ремонтных работ? Каким образом не был остановлен акт вандализма в самом начале демонтажа произведения искусства? Почему росписи не был присвоен охранный статус? Что ждёт остальные подобные произведения? В Тагиле произведения поколения наших родителей представляют огромной ценности период культурной жизни города, мы можем потерять это аналогично тому, как безвозвратно потерян исторический центр города, имевший собственную неповторимую аутентичность», — написала в комментариях под постом Николая Грачикова дочь тагильского художника Евгения Вагина Алла Вагина, живущая в Санкт-Петербурге.

Николай Грачиков, автор паблика в Facebook «Тагил монументальный. Тагил ментальный», отмечает, что с каждым годом в Нижнем Тагиле «умирает» всё больше подобных произведений, созданных в советские годы тагильскими художниками по заказу художественных фондов. Пока ещё сохранились панно в медколледже, в кулинарном училище, на фасаде театра кукол. Кстати, скульптурную композицию на театре выполнял тоже Владимир Кусков, и неизвестно, какая судьба ждёт эту работу после реконструкции здания.

«У нас какие-то вещи сохранились ещё потому, что денег нет на ремонт. Если бы были деньги, всё бы давно закрасили! Это проблемная тема, финансово затратная», — заключает Грачиков.

Напомним, в августе 2021 года художественная общественность Нижнего Тагила взбунтовалась из-за проекта реконструкции фасада ГДДЮТ. В первоначальном варианте проектировщики хотели обшить здание на берегу Тагильского пруда оранжевыми металлокассетами. После писем мэру Владиславу Пинаеву и серии публикаций в АН «Между строк» чиновники всё же прислушались к горожанам и решили изменить цвет материалов на нейтральные белый и серый.

Тогда тагильский градоначальник осудил критикующих проект горожан, отметив, что сами они ничего не сделали для дворца и много лет молча наблюдали, как здание разрушается.