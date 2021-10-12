​​​​​​​Больница, мавзолей или дворец? Мэрия Нижнего Тагила всё-таки отказалась от использования оранжевого цвета при реконструкции ГДДЮТ 

Сегодня во Дворце детского и юношеского творчества состоялось совещание по пересмотру проекта реконструкции здания. Изначально проектировщики челябинской компании предложили использовать в ремонте фасада оранжевые и белые металлокассеты. Городскую общественность возмутил выбор цвета и материалов, более 160 человек подписали письмо на имя главы города с просьбой пересмотреть экстерьерные решения. Однако на сегодняшнюю встречу авторы письма приглашены не были, хотя их критику проекта активно обсуждали собравшиеся.

На совещании присутствовали специалисты управления архитектуры, педагоги ГДДЮТ и журналисты. Директор компании-подрядчика МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев показал несколько новых вариантов оформления фасада дворца. К мнению общественности в этот раз прислушались: решено уйти от агрессивного оранжевого, доминирующим цветом стал белый. Однако от разноцветных деталей всё же решили не отказываться.

«У нас было поручение поработать над фасадом. Мы нашли дизайнера, объяснили, что здание должно остаться светлым, при этом это детский дворец и его нужно разбавить цветом. По поводу применяемого материала. Проводилось обследование здания, оно показало, что при демонтаже кирпича могут быть серьёзные разрушения, поэтому проектировщик принял решение об использовании каркасной системы с металлокассетами. Эти кассеты долговечны, легко монтируются и легко меняются. Это хороший вариант, его много где используют. Это качественные кассеты от хорошего производителя, с нормальным покрытием», — объяснил Игорь Васильев.

Собравшимся чиновникам вариант с серыми колоннами внизу и белоснежным фасадом здания понравился. При этом начальнику управления образования Татьяне Удинцевой цветные полосы на здании напомнили бинты. А у директора ГДДЮТ Оксаны Михневич белоснежный дворец вызвал ассоциации с онкологической больницей.

«Зачем сохранять эту советскую архитектуру? Это наша история? От нового цвета она поменяется? У нас очень богатая история, и ничьими словами, ни 150 подписями не поменять нашу историю. Мне неприятны эти все разговоры... Я, как директор, очень рада, что меня поддержали в том плане, что дети должны заниматься в тепле. В первую очередь ремонт — это утепление здания. Я, на самом деле, не художник, не архитектор, я прислушаюсь к любому мнению. Хотим иметь светлое здание — хорошо, пусть будет. Только я посмотрела много информации в интернете, и все новостройки в России сегодня яркие, но только в Тагиле надо людям белое и серое», — заключила Оксана Михневич.

Специалисты управления архитектуры пояснили заслуженному педагогу Оксане Михневич, что над зданием работала команда архитекторов, что оно имеет свою стилистику, которая вписана в городскую среду. По мнению архитекторов, дворец после реконструкции должен оставаться светлым.

Владислав Пинаев с мнением специалистов не согласился, заявив, что решающее слово должно быть за педагогами дворца, а не за молодыми художниками, которые только «критикуют и не предлагают никаких идей взамен».

«Решать должен коллектив дворца, люди, которые здесь работают 30 лет с лишним. Это здание — это ваш дом, и ваша точка зрения должна быть основной, — считает мэр. — Кто из этих художников что сделал? Может, городских дворцов построили? Может, садиков? Может, домов? Кто что сделал из них? Они только критикуют. А где они были, когда здание разваливалось, когда мы ходили выбивали деньги на ремонт. Почему тогда они подписи не собирали?» — возмутился мэр.

Педагоги ГДДЮТ дружно настаивали на том, что дворец для детей должен быть ярким — например, жёлтым или оранжевым. Очень просили воспитанники маленьких тагильчан сохранить на фасаде эмблему дворца — корабль с алыми парусами — и разместить на одной из стен экран, на котором можно будет рекламировать кружки и рассказывать про достижения воспитанников.

«Это детское здание, надо, чтобы оно детей веселило. Не надо, чтобы это было похоже на мавзолей. Пусть мы сохраняем светлые тона, но что-то должно быть яркое. Надо попросить поработать над этим вопросом дизайнеров. Но времени на рассуждения у нас нет. У нас проект с ценами 2019 года, и мы не можем дальше тянуть. Если мы будем пересматривать сейчас проект, нужно снова будет проходить госэкспертизу, и тогда ремонта дворца мы с вами не увидим. Подрядчик и так будет работать себе в убыток», — заявил Владислав Пинаев.

Мэр города предложил подрядчику начать закупать металлокассеты белого цвета, отметив, что большая часть фасада будет белой. А что касается цветных вкраплений, об этом ещё предстоит подумать. Также Пинаев предложил сделать светящуюся вывеску с названием дворца.