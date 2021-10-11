​​​​​​​Более 160 горожан попросили мэра Нижнего Тагила не уродовать ГДДЮТ оранжевым сайдингом 

В Нижнем Тагиле активисты собрали более 160 подписей под обращением к мэру Владиславу Пинаеву с просьбой пересмотреть проект реконструкции Городского дворца детского и юношеского творчества. По мнению активистов, оранжевые металокассеты, которыми планируют обшить дворец, испортят не только внешний вид самого здания, но и вид городской набережной.

Ремонтом дворца, построенного в 1988 году, займётся МУП «Тагилдорстрой». Строители отремонтируют кровлю, фасады, усилят внутренние конструкции здания. Планируется провести отделку стен и потолков, отремонтировать сцену, зрительный зал. Предстоит заменить системы отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, канализации и электроснабжения, а также благоустроить безбарьерную среду и прилегающую территорию. Капитальный ремонт обойдётся бюджету в 366 млн 302 тысячи 650 рублей.



Проектная документация



При этом ещё в середине августа тагильские художники раскритиковали проект капитального ремонта Дворца детско-юношеского творчества. В своих аккаунтах в соцсетях они просили мэра Владислава Пинаева переделать проект и бережно отнестись к историческому облику здания.

После публикации материала в АН «Между строк» в пресс-службе мэрии пообещали провести встречу с активистами с обсуждением других вариантов реконструкции. Однако обещанного обсуждения до сих пор не состоялось, поэтому в конце сентября художники начали сбор подписей. Против нынешнего проекта реконструкции подписались журналисты АН «Между строк», ИА «Все новости», телекомпании «Телекон», студенты худграфа НТГСПИ, сотрудники музеев, художественных школ, Пенсионного фонда и куратор Уральской индустриальной биеннале художник Владимир Селезнёв.

«Мы собрали 161 подпись, собрали бы больше, если бы не сроки. Ответ в мэрии по закону готовят месяц, и мы переживаем, что за это время строители закупят материал, ведь работы на объекте уже ведутся. Мы надеемся на то, что власти прислушаются и сделают нормальный проект, которого и заслуживает дворец», — говорит одни из инициаторов обращения к мэру художница Ксения Кошурникова.

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал АН «Между строк» о том, что проектировщики подготовили второй вариант проекта в белых оттенках. Его обещают обсудить на этой неделе на совещании с мэром.