«Они хотят превратить дворец в торговый центр». Художники Нижнего Тагила возмущены проектом ремонта ГДДЮТ

Молодые тагильские художники раскритиковали проект капитального ремонта Городского дворца детско-юношеского творчества. Под прошлогодним постом мэра Владислава Пинаева о ремонте дворца несколько художниц на днях выступили с призывом защитить исторический облик здания, а также привлекли внимание блогера-убраниста Ильи Варламова, отметив его аккаунт. Художницы — учитель ИЗО Елена Иотова и участница арт-группировки ЖКП Ксения Кошурникова — согласились поделиться своим мнением с журналистом АН «Между строк».

«У каждого дворца культуры, театра, кинотеатра в нашем городе есть своя история и неповторимый облик, поэтому при ремонте таких зданий очень важно сохранить эту неповторимость. К сожалению, в нашей стране масса примеров современного горе-ремонта, когда фасад здания обносят пластиковыми плитами или сайдингом, причём зачастую ядовитого цвета. Почему чиновники в наших городах думают, что если яркий цвет, то это красиво? И вот этот, простите, колхоз сейчас хотят сделать с фасадом ГДДЮТ. Почему нельзя выполнить ремонт здания так, чтобы оно просто выглядело как новое, а не стало другим зданием? Такие объекты — это не просто стены и крыша, это целый мир, детство каждого ребёнка, который туда ходит. У дворца есть душа и образ, и не надо это портить», — считает Елена Иотова.

Здание ГДДЮТ было построено в конце 80-х годов прошлого века, одним из авторов проекта был известный тагильский архитектор Владимир Солтыс. С тех пор здание ни разу капитально не ремонтировалось. Мэрия Нижнего Тагила сегодня объявила аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта здания. На эти работы муниципалитет готов потратить 366,3 млн рублей.

Проектная документация Проектная документация

По проекту стены дворца обошьют металлокассетами оранжевого цвета. По мнению тагильских художников, такой выбор материалов и цвета уничтожит исторический внешний вид здания. Предстоящий ремонт неравнодушные тагильчанки сравнивают с обшивкой Городского дворца молодёжи на улице Пархоменко сайдингом.



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«Нельзя допустить реконструкцию такого качества, как в случае с Городским дворцом молодёжи! Монумент строителям и дворец были единым ансамблем, и теперь он уничтожен. Здание обшито серым сайдингом с синей полосой по примеру, по стилю напоминает отделение полиции. Это невероятная боль для людей, которые ценят, любят, знают архитектуру города», — говорит Ксения Кошурникова.

Ксения Кошурникова привела в пример сохранённые памятники конструктивизма России / фото из справочника-путеводителя «Москва. Архитектуру советского модернизма 1955 – 1991» Ксения Кошурникова привела в пример сохранённые памятники конструктивизма России / фото из справочника-путеводителя «Москва. Архитектуру советского модернизма 1955 – 1991» Ксения Кошурникова привела в пример сохранённые памятники конструктивизма России / фото из справочника-путеводителя «Москва. Архитектуру советского модернизма 1955 – 1991» Ксения Кошурникова привела в пример сохранённые памятники конструктивизма России / фото из справочника-путеводителя «Москва. Архитектуру советского модернизма 1955 – 1991»

«Городской дворец детского и юношеского творчества — это прекрасный образец архитектуры советского постмодернизма. Не просто так архитекторы выбирали светлые цвета для внешней отделки. Это изюминка здания, потому что делает его лёгким, воздушным, несмотря на массивные конструкции. Не зря жители города ассоциируют дворец с белоснежным кораблём. Мощный, красивый белый корабль-дворец имеет не только культурно-историческое значение, это символ благородной деятельности педагогов, образ новых интересных путей, которые открываются детям. Применение оранжевого маталлопластика уничтожит уникальный фасад, превратит дворец в торговый центр или спортивный комплекс. Я знаю, что администрация слышит нас, деятелей культуры, искусства, образования, поэтому мы просим остановить реконструкцию ГДДЮТ и провести реставрацию дворца, вернув ему былой прекрасный, светлый образ и культурное значение», — призывает Ксения.

В пресс-службе администрации города пообещали прокомментировать недовольство художников. И предложили организовать встречу с директором ГДДЮТ Оксаной Михневич. Михневич, как отметили в мэрии, сама выбрала цветовую гамму для обновлённого фасада. Именно руководитель образовательного учреждения, которая много лет работает педагогом, понимает нужды детей, считает руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова.