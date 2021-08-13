Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на капитальный ремонт ГДДЮТ за 366 млн рублей

Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион на поиск подрядчика для капитального ремонта здания Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ). Тендер опубликован на сайте госзакупок. Его победителя планируется определить 6 сентября. Начальная цена муниципального контракта — 366,3 млн рублей. В качестве источника финансирования указан местный бюджет.

Напомним, во дворце планируется полностью отремонтировать зрительный зал и обновить мебель, а также организовать интерактивные зоны с подсветкой. Фасад здания будет сделан из металлического вентфасада пастельно-жёлтого цвета. Перед ГДДЮТ уберут деревянную горку с избушкой, на полу появится новая плитка.

Подрядчик должен завершить все работы до конца февраля 2024 года.