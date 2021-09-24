Тагильские художники начали сбор подписей против реконструкции ГДДЮТ

Неравнодушные горожане подготовили письмо на имя главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева с просьбой пересмотреть проект ремонта Городского дворца детского и юношеского творчества. Сегодня инициативная группа начала собирать подписи в поддержку своего обращения.

В числе первых его подписали преподаватели худграфа НТГСПИ, сотрудники музеев, студенты-художники и журналисты Нижнего Тагила. Редакция АН «Между строк» также поддержала инициативу неравнодушных горожан.

Ранее художники публично раскритиковали проект, который, по их мнению, разрушает исторический облик здания. Фасад дворца строители планируют обшить металлокассетами оранжевого цвета.

«Я это делаю, потому что не хочу оставаться равнодушной. Очень не хочется, чтобы здание этого дворца постигла та же участь, что и Городской дворец молодёжи на Пархоменко», — рассказала АН «Между строк» тагильская художница Ксения Кошурникова.

Помимо письма, Ксения планирует собрать комментарии специалистов. Сейчас у художницы уже есть мнение реставратора, который работает в Санкт-Петербурге. Молодой человек родился в Нижнем Тагиле. Этот дизайн-проект, по его словам, с трудом можно назвать хорошим примером реконструкции.



Фото: проектная документация



Помочь художникам и передать письмо с подписями Владиславу Пинаеву пообещал депутат молодёжной думы Евгений Морозов.

Познакомиться с текстом письма можно здесь. А своё мнение по поводу проекта ремонта ГДДЮТ горожане могут отправить на почту sistra2k@gmail.com.