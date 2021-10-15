​​​​​​​«После реконструкции это будет сарай, а не дворец». Специалисты рассказали, что не так с проектом реконструкции ГДДЮТ в Нижнем Тагиле

На этой неделе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев провёл рабочее совещание по пересмотру оформления фасада Городского дворца детского и юношеского творчества. На встрече присутствовали специалисты управления архитектуры, педагоги дворца и представители МУП «Тагилдорстрой». Городскую общественность, которая, по мнению мэра, лишь критикует и не даёт своих предложений, чиновники не пригласили. Редактор АН «Между строк» Екатерина Баранова, которая вместе с коллегами-журналистами подписала обращение к мэру, поговорила с художниками, урбанистами и архитекторами о том, почему нельзя прятать советскую архитектуру под металлические кассеты.

Власти города после обращения инициативной группы тагильчан решили отказаться от использования оранжевого цвета в оформлении фасада дворца. Доминирующими цветами станут белый и серый, а вверху здания появится светящаяся надпись и разноцветные вставки. В социальных сетях большинство горожан порадовались новости об уходе от оранжевого. Некоторые продолжили критиковать проектировщиков, решивших обшить дворец металлокассетами. Нашлись и те, кто считает, что первоначальный дизайн-проект смотрелся хорошо.

Экс-начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Андрей Солтыс, сын одного из проектировщиков здания ГДДЮТ Владимира Солтыса, считает, что нынешний ремонт превратит дворец в торговый центр.

«Здание проектировалось на стыке 60–70-х годов как дворец и воспринималось в своё время как дворец. Да и сейчас оно выглядит неплохо. Интерьеры у него замечательные, замечательный актовый зал, великолепно решён вестибюль — всё здорово. Но там совершенно мало места перед главным фасадом, над этим я бы попробовал подумать. Да, это не памятник архитектуры, но превращать здание в “Монетку” нельзя. Нужно, чтобы после реконструкции это был не сарай, а дворец. То, что детям нравятся яркие цвета, — это бред дальше некуда! Одному ребёнку нравится оранжевый, другому — зелёный. Внутри можно делать любые цвета, но надо обязательно оставить фасад дворца белым или близко к этому. Оксана Михневич (директор ГДДЮТ. — Прим. ред.) опирается на свои знания детской психологии. Возможно, в организации детского творчества и досуга она большой специалист, а в области архитектуры насколько она хороша? У неё какое образование? Архитектура делается для людей, но делается профессионалами. Один из принципов формирования городской среды — не навредить. Это хорошо, что появились деньги привести дворец в порядок, но если и делать какие-то кардинальные изменения в его фасаде, то точно не должно быть речи об облицовке металлическими кассетами, да ещё и с таким варварским цветом торговых палаток!» — говорит экс-начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города архитектор Андрей Солтыс.

Интересно, что при тагильской мэрии много лет существует градостроительный совет, который как раз должен вносить свои предложения по поводу тех или иных проектов. Правда, в совет входят депутаты, музейщики, специалисты управления горхозяйством и управления архитектуры. Независимых дизайнеров, архитекторов и художников в нём нет. Как говорится в постановлении «Об утверждении Положения и состава Градостроительного совета при Администрации города Нижний Тагил», совет может обсуждать архитектурно-планировочные, художественные, инженерные решения при планировке, застройке и благоустройстве территории города. Также члены совета могут вносить свои предложения и рекомендации. Однако своей оценки проекта ГДДЮТ совет не давал. Более того, участники не встречались больше года: как пояснили в мэрии, из-за пандемии.

«Я много гуляю по городу, и мне, как художнику, в глаза бросается много всяких вещей, которые сделаны совершенно неграмотно, — считает член Союза художников России Николай Грачиков. — Странные вывески в центре города, непонятный ремонт зданий, просто недопустимый. Проблема в том, что у города нет главного архитектора и главного художника. Все решения принимает мэрия, и получается, что какие материалы есть под руками, те и используются. А нужно ремонтировать и строить не для того, чтобы деньги истратить, а чтобы город выглядел лучше».

«Вся эта ситуация показывает неумение власти вести диалог с жителями города и адекватно реагировать на критику. Вот кто-то возмущался: что эти художники выперлись со своим мнением? Кто их спрашивал? Но я, например, увидела первый проект фасада в Instagram мэра, а там, знаете ли, есть комментарии, следовательно, мэр хотел получить какую-то обратную связь от жителей города. Но почему-то на положительные отклики власть ответила, а на отрицательные мы видим сначала молчание, а потом: а вы сами-то что сделали? Вообще архитектурой должны заниматься архитекторы, а не руководители детских кружков, какими бы хорошими специалистами в своём деле они ни были. Да, новостройки сегодня строят цветными, но только потом все архитекторы делятся мнениями о том, как это уродливо… Постройте в городе новый яркий дворец со своим современным цветным фасадом, красьте его в цвета всех спонсоров сразу, а на архитектуру прошлого со своими сказочными вкусами покушаться не стоит. Радужные ленты на фасаде, и радужная надпись, и логотип с корабликом — это как выйти из дома в леопардовом пальто, леопардовых штанах и с леопардом в руках», — считает художница и педагог, один из авторов обращения к Владиславу Пинаеву Елена Иотова.

«От заявлений директора и мэра просто в голове мутится, — считает молодой тагильский урбанист Антон Манин. — Почему они решили, что детский дворец должен веселить? С какой стати? Такое ощущение, будто чиновники обиделись на чьи-то слова про дизайн и теперь просто пытаются приплести важность цвета, вокруг которого такие споры идут. У мэрии своё понятие, что сохранять, а что нет. Понять чиновников можно: зачем стараться, привлекать профессионалов, разрабатывать нестандартные дизайн-проекты, конструктивные решения, если от зашития в сайдинг Вселенная не схлопнется? Побурчат люди — и всё. Главное, чтобы какое-то утепление было. Мэрия просто не хочет стараться и сохранять историю. А ведь могло бы получиться очень, очень достойное место».

Положительных комментариев по поводу оранжевого фасада ГДДЮТ в соцсетях тоже немало. Люди радуются, что обветшалый дворец наконец-то приведут в порядок, кто-то поддерживает точку зрения мэра и педагогов о том, что детское учреждение должно быть пёстрым. Как бы там ни было, реконструкция ГДДЮТ вызвала бурные дискуссии среди тагильчан. А это говорит о том, что решение по подобным проектам власти должны принимать совместно с горожанами. Подобная практика сегодня существует в крупных городах России, говорит руководитель Центра прикладной урбанистики Санкт-Петербурга известный урбанист Святослав Мурунов.

«Очень важно, чтобы городское сообщество не писало жалобы в прокуратуру на готовый проект, который выкатывает администрация. Хочется, чтобы в Нижнем Тагиле администрация, бизнес, местные художники, краеведы, местная молодёжь научились встречаться до принятия решения и вместе обсуждать, что мы хотим изменить. Очевидно, что декорирование фасада и превращение дворца в такой новодел — это разрушение идентичности горожан. Потому что абсолютно правы ваши художники: любой Дом творчества, Дом пионеров, Дом культуры — это место, где проходили встречи, праздники жителей района, жителей города. Это место воспоминаний. И если что-то, что помогает эти воспоминания воспроизводить, разрушается, то разрушается и идентичность горожан. Именно поэтому всё, что касается фасадов и архитектуры культурных учреждений, всегда вопрос городской дискуссии. Советская архитектура эпохи индустриального модернизма обладает своим потенциалом, и, может быть, есть смысл сместить усилия властей не на фасад, а на содержание. Сегодня мало кто работает с содержанием, все пытаются направить деньги на понятные, простые вещи: застелить плиточкой, облицевать фасад. Но мало кто понимает, зачем мы это делаем. Если у Нижнего Тагила проблемы с оттоком молодёжи, с безработицей, с неразвитостью сферы услуг, может быть, есть смысл начать менять содержание? Можно сделать исследование о том, что хотят видеть жители ближайших районов, какую дополнительную функцию этот дворец мог бы нести. Может быть, в этот дворец можно добавить современных форматов: коворкинг, кофейню и так далее», — говорит Святослав Мурунов.

Городской дворец детского и юношеского творчества был построен в 1988 году после затянувшейся на годы стройки. С тех пор он ни разу капитально не ремонтировался. Во время нынешней реконструкции будут обновлены внутренние помещения, электропроводка и инженерные сети. Также запланировано утепление фасада. Подготовка к ремонтным работам уже началась.