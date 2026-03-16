Рецидивисту дали восемь лет колонии за ограбление пенсионерки в Нижнем Тагиле 

Сегодня, 16 марта, в Ленинском районном суде Нижнего Тагила завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении 32-летнего Кирилла Липки. Ранее неоднократно судимый мужчина предстал перед судом по обвинению в разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), совершённом против пожилой женщины.

Суд установил, что днём 23 сентября 2025 года Липка находился у арки дома № 80 на улице Газетной. Он заметил 74-летнюю женщину с сумкой через плечо. Не имея постоянного дохода, Липка решил напасть на неё. Мужчина подошёл к пенсионерке сзади и ударил её по голове. Женщина упала на асфальт, потеряв сознание. У неё диагностировали закрытый перелом затылочной кости и ушиб головного мозга, что квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

После нападения Липка забрал у женщины сумку и попытался скрыться, но был задержан прохожими, которые вызвали полицию и скорую помощь. Однако материальная ценность похищенного была минимальной: женская сумка стоила 2500 рублей, кошелёк — 1000 рублей, в кошельке было 5 рублей. Также в сумке был недорогой телефон за 5000 рублей, пенсионное удостоверение, банковские карты и четыре лотерейных билета. Общий ущерб составил всего 8505 рублей.

На судебном заседании Липка вёл себя непоследовательно. Сначала он отказался давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции РФ, но позже заявил, что не бил женщину, а лишь «толкнул», так как она мешала ему пройти. Также он утверждал, что оказывал ей медицинскую помощь, но эти показания были опровергнуты свидетелями.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала Липку вменяемым. Суд учёл его предыдущие судимости (включая грабёж и вандализм) и отсутствие официального трудоустройства.

Изучив материалы дела и выслушав стороны, суд признал Липку виновным. Ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован в Свердловском областном суде в установленные законом сроки, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Тагила.