В Нижнем Тагиле на территории Старого Демидовского завода прошёл VIP-субботник

В прошедшую субботу на территории эко-индустриального парка «Старый Демидовский завод» прошёл субботник, в котором приняли участие представители мэрии Нижнего Тагила и более 300 тагильчан.

За несколько часов участники акции, среди которых были мэр города Владислав Пинаев, депутаты ЗакСО и городской думы, представители Общественной палаты, а также сотрудники муниципальных организаций, привели в порядок более 20 гектаров площади завода.

«Нижний Тагил со всей страной вышел на Всероссийский субботник. И все, кто принял в нём участие, личным примером показали своё единство. Завод-музей — знаковое место для Нижнего Тагила, культурное достояние Свердловской области и страны. Именно здесь зарождалась металлургическая эпоха на Урале. Вместе мы сможем сохранить нашу историю», — отметил глава города.

Территория Старого Демидовского завода второй год подряд выбрана в качестве центральной площадки Всероссийского субботника в Нижнем Тагиле. Депутат Законодательного собрания Свердловской области Алексей Свалов рассказал, что акция стала для него не только экологической, но и просветительской.

«В преддверии важных для всей страны праздников каждый стремится сделать родной город чище и уютнее. С удовольствием принял участие в субботнике. С интересом узнаю всё новые и новые факты о заводе. Это настоящее место силы города», — поделился депутат.