В Нижнем Тагиле уволили за «слив» персональных данных сотрудника ГАИ, который ранее спас человека на пожаре

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор по уголовному делу в отношении инспектора ДПС ГАИ МУ МВД «Нижнетагильское» Николая Абаренова.

Как установил суд, в июле 2025 года ночью знакомая написала мужчине в мессенджере и попросила узнать данные владельца автомобиля, который едва не совершил ДТП, по госномерам. Николай согласился помочь.

На следующий день, воспользовавшись чужой учётной записью на рабочем компьютере, он вошёл в базу данных ГАИ, ввёл в программе госномер и получил доступ к информации о транспортном средстве и его владельце. Таким образом он получил сведения о фамилии, имени, отчестве собственника, дате его рождения, адресе регистрации, номере телефона, увидел фотографию с водительского удостоверения и другие данные, относящиеся к конфиденциальной информации. Кроме того, он смог посмотреть информацию о штрафах, наложенных на собственника автомобиля.

Всю информацию он сразу отправил своей знакомой, понимая, что персональные данные конфиденциальны и предназначены только для служебного использования сотрудниками органов внутренних дел.

Получив информацию, знакомая Николая связалась с женщиной-водителем и высказала претензии по поводу её манеры управления автомобилем. Собеседница, узнав о том, что её персональные данные были переданы без её согласия, обратилась в правоохранительные органы. В результате проведённой по её обращению проверки и было возбуждено уголовное дело в отношении Николая Абаренова.

Подсудимый вину признал, принёс потерпевшей извинения, а также выплатил 20 тысяч рублей моральной компенсации. Кроме того, суд принял во внимание, что подсудимый ранее никогда не имел проблем с законом, имеет на иждивении двух маленьких детей, а также активно содействовал расследованию.

В итоге Тагилстроевский районный суд признал Николая Абаренова виновным по п. «г» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ (незаконная передача компьютерной информации, содержащей персональные данные, полученной путём неправомерного доступа к средствам её обработки, хранения, совершенные с использованием своего служебного положения) и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на 2 года. Также в пользу потерпевшей была взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Отметим, что в 2017 году Николай, будучи стажёром-инспектором ДПС, спас мужчину. Тогда патрульный экипаж из трёх человек заметил пожар и немедленно выехал в сторону горящих домов. Женщина, выбежавшая из здания, попросила сотрудников спасти оставшегося там человека. Сотрудники, в том числе и Николай, немедленно вошли в горящий дом. Им удалось разбудить и спасти спящего мужчину. Благодаря их помощи в пожаре никто не пострадал.