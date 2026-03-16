В Нижнем Тагиле водитель ресторана «Огни востока» выбросил отходы заведения прямо на дорогу

В редакцию АН «Между строк» обратились обеспокоенные тагильчане, которые заметили несанкционированную свалку мусора на дороге, ведущей к коллективному саду «Мокрая Ольховка».

В минувшую пятницу, 13 марта, утром автомобилисты обнаружили пакеты с мусором, лежащие прямо у дороги, перед поворотом в сторону микрорайона Северный. В пакетах были пустые бутылки и чеки ресторана «Огни востока».

«В пакетах множество пустых бутылок из-под алкоголя, коробки из-под соков, использованные салфетки и так далее. А также множество кассовых чеков ресторана “Огни востока” ООО "Девичья башня" с указанием залов, номеров столов. Хозяева заведения, это что за беспредел?» — поделилась с АН «Между строк» шокированная ситуацией тагильчанка.

Как объяснил ИА «Все новости» водитель заведения Александр, мусор в этом месте он оставил временно, с намерением убрать его позже.

«Я ночью вчера ехал на Северный посёлок, там застрял, выгрузил, чтобы освободить машину. Утром на работу надо было. Так-то в урну я выгружаю. Сейчас обратно поеду с работы и загружу в машину и увезу на помойку», — рассказал Александр.

В пресс-службе регоператора «Рифей» АН «Между строк» сообщили, что у ресторана «Огни востока» заключён договор на вывоз мусора.

«Региональный оператор вывозит ТКО, образованные рестораном “Огни востока”, в рамках договора еженедельно, по понедельникам, в объёме 2,2 кубометра», — рассказали в пресс-службе.