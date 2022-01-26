Владислав Пинаев пообещал сохранять советские фрески при капитальных ремонтах зданий 

При капремонте ГДДЮТ строители МУП «Тагилдорстрой» отбили со стены дворца монументальное цветное панно тагильского художника Владимира Кускова. Как выяснилось, при проектировании не были учтены реставрационные работы. Сегодня на пресс-конференции в администрации города мэр Владислав Пинаев пообещал, что в будущем подобная история не повторится.

«Мы в этом году приступаем к ремонту фасада дворца культуры “Юбилейный”. Со стороны сквера на стене здания находится панно, мы его сохранять будем однозначно. Там, куда будем заходить сами с ремонтами, будем сохранять то, что исторически было», — заявил градоначальник.

При этом, отвечая на вопрос журналиста АН «Между строк» о возможности создания муниципальной программы по сохранению монументального искусства города, Владислав Пинаев признался, что не видит в этом смысла. По его мнению, в Нижнем Тагиле на сегодняшний день существует много других проблем — деньги лучше использовать на ремонт аварийных детских садов и школ.

«Если поставить на кон, на что потратить деньги — на садики или фрески, — наверное, скажу, что надо делать садики. Вы знаете, мне нравится инициатива управляющей компании, которая на Гальянке оригинально утепляет дома, делает красивые торцы. Совсем другой вид! Мы на Горошникова тоже сделали репродукцию “Седой Урал куёт Победу” в честь присвоения городу звания “Город трудовой доблести”. Уничтожать советские фрески не надо. По каждому объекту отдельно будем рассматривать, надо восстанавливать в той форме, которая есть, или сделать что-то новое. У нас в городе тоже сегодня есть художники, которые могут сделать такую работу. Может быть, им заказать что-то более современное», — заключил Владислав Пинаев.

При этом искусствоведы отмечают, что в 1970-е годы над оформление фасадов и внутренних убранств различных учреждений города работали мастера высочайшего уровня. Многие тагильские художники-монументалисты учились в лучших художественных заведения Москвы и Петербурга. Сегодня мастеров такого уровня в Нижнем Тагиле осталось немного.