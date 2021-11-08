​​​​​​​На фасаде девятиэтажки на ГГМ появилось изображение водопроводчика Марио. Мы узнали, кто и зачем это сделал 

В Нижнем Тагиле на фасаде жилого дома № 2 по Октябрьскому проспекту появилось огромное изображение водопроводчика Марио из культовой видеоигры “Super Mario”. Рисунок составлен из цветных металлокассет. Таким необычным способом коммунальщики решили утеплить фасад здания.

Оформлением занимается управляющая компания «Стройсервис», в ведении которой находится дом. В компании АН «Между строк» рассказали о том, что у многоэтажки была проблема – с наступлением холодов торцевая стена промерзала. Во время капитального ремонта было принято решение сделать вентиляционную систему с утеплением и закрыть стену металлическими кассетами.

«Управляющая компания делает эту работу своими силами. Мы предложили жильцам сделать фасад цветным, а они из подготовленных нами рисунков выбрали именно этот вариант. Работы не закончены, сверху на доме ещё появятся облака», – рассказали АН «Между строк» в УК.

В УК отмечают, что это не последний подобный проект – таким же креативным образом обещают утеплить другие дома на Гальянке.