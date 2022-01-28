«Создать экскурсионный маршрут и напечатать на открытках». Как можно спасти монументальное искусство Нижнего Тагила и кто должен этим заниматься? 

В августе 2022 года Нижний Тагил отметит 300-летний юбилей. Во многих городах России перед такими значимыми датами реставрируют исторические здания и даже целые кварталы. В нашем же городе из сохранившихся 114 исторических зданий, носящих статус объекта культурного наследия, будет приведён в порядок только дом Окуджавы. При этом почти половина из них находится в плачевном состоянии. Ещё печальнее судьба монументального искусства Нижнего Тагила: ежегодно город теряет созданные тагильскими художниками панно, чеканки, росписи, и до этого никому нет дела. Редактор АН «Между строк» Екатерина Баранова поговорила с экспертами — искусствоведами, историками, художниками — о том, почему важно сохранять наследие советских художников уже сейчас.

Тагильское монументальное искусство — что это?

Монументальное искусство — это скульптуры, росписи, панно, чеканки, барельефы, витражи, мозаики. Монументальные произведения — это всегда произведения большого формата, которые органично вписаны в окружающую среду и архитектуру. Советское монументальное искусство начало развиваться в 30-е годы прошлого века. Масштабные росписи украшали новые станции метро, театры, музеи, зрительные залы дворцов спорта и дворцов культуры, больницы, школы, детские сады, фасады различных учреждений и просто жилых домов.

В Нижнем Тагиле монументальное искусство начало развиваться с 1954 года, когда были открыты художественные производственные мастерские Свердловского отделения художественного фонда. Расцвет монументального искусства в нашем городе пришёлся на 1960–1970-е годы: в это время свои грандиозные шедевры по заказу города и партии создавали Алексей Константинов, Юрий Платонов, Леонид Ваврженчик, Владимир Кусков, Геннадий Горелов. Эти мастера работали не только в Нижнем Тагиле, но и по всей Свердловской области.

Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков

Николай Грачиков, тагильский художник, президент Фонда поддержки и развития искусства «Коллекция», ведёт свой учёт произведений монументального искусства Нижнего Тагила. В Facebook он создал паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный», в котором рассказывает о произведениях, украшающих фасады и внутренние помещения разных городских учреждений. В списке немало утраченных работ, которые теперь можно увидеть только на фотографиях.

Именно в этом паблике Николай Грачиков рассказал об уничтожении панно тагильского художника Владимира Кускова в ноябре 2021 года во время ремонта ГДДЮТ. В пресс-службе мэрии на официальный запрос АН «Между строк» ответили, что нет никаких документов, подтверждающих, что панно Владимира Кускова относится к объектам искусства и имеет историческую ценность. С конца 1980-х годов, когда был построен дворец, произведение ни разу не реставрировалось. Как отмечают в мэрии, панно начало разрушаться, краски потускнели, потрескались и отслоились, поэтому во время ремонта ГДДЮТ его демонтировали.

Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков / панно Владимира Кускова в ГДДЮТ Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков / панно Владимира Кускова в ГДДЮТ Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков / панно Владимира Кускова в ГДДЮТ Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков / панно Владимира Кускова в ГДДЮТ

При этом начальник управления культуры Светлана Юрчишина в ноябре 2021 года, комментируя демонтаж панно тагильского художника, заявила АН «Между строк», что решение по поводу сохранения подобных произведений искусства в зданиях и на их фасадах должны принимать руководители учреждений. В данном случае при разработке проекта ремонта директор ГДДЮТ Оксана Михневич не обратила внимание проектировщиков на сохранение монументального панно.

Кто в ответе за увядающую «монументалку»

26 января мэр Нижнего Тагила на своей пресс-конференции, посвящённой 300-летию города, заявил, что муниципалитет готов сохранять монументальные произведения тагильских художников, правда денег на эти нужды нет. Также мэр добавил, что если выбирать между ремонтом садика и реставрацией фрески советского времени, то он выберет садик.

Вообще, «уличные» произведения искусства зачастую не имеют охранного статуса, не являются объектами культурного наследия, поэтому власти не несут ответственности за их сохранность. За состоянием объектов монументального искусства должны следить собственники. Хорошо, если здание находится в муниципальной собственности, хуже, если оно принадлежит частнику, который, затеяв ремонт, просто закрасит «непонятную советскую картину».

«Ответственность за эксплуатацию и сохранение монументальных произведений в соответствии с законодательством РФ возлагается на собственника (пользователя) объекта недвижимости, в котором или на котором располагается данное произведение. В целях принятия решения о сохранении или демонтаже того или иного монументального произведения на основании обращения собственника до начала подготовки проектной документации создается комиссия, в состав которой включаются искусствоведы, научные сотрудники музеев, а также профессиональные художники и реставраторы. В Нижнетагильском музее изобразительных искусств функционирует реставрационный отдел, имеющий квалифицированных специалистов в области реставрации, сотрудники которого готовы осуществить реставрационные мероприятия», — комментируют в пресс-службе мэрии.

Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков Паблик «Тагил монументальный. Тагил ментальный» в Facebook / Николай Грачиков

По словам директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, механизм принятия решений по сохранению и реставрации монументальных произведений искусства до сих пор до конца не отработан. Ответственность в этом вопросе лежит как на собственниках зданий, так и на городской общественности.

«Несомненно, монументальные произведения являются важной частью истории города, которую необходимо сохранять, изучать и популяризировать как визуальное свидетельство прошлого Нижнего Тагила, — говорит Эльвира Меркушева. — Но при этом важно понимание, что таковыми они становятся и признаются не сразу. Декоративные панно, барельефы, созданные для украшения общественных зданий в 1960–1980-х годах, явились в своё время попыткой сделать рабочий город более ярким и нарядным. В то время они не воспринимались как объекты культурного наследия. Сейчас, спустя более чем полвека, одни смотрят на них как на отжившие и отсталые, а другие, наоборот, как на часть истории города, его наследие. Определять их художественную и историческую ценность должны специалисты. При этом очень важно успеть предотвратить утрату, чем позже затрачивать большие усилия и средства на восстановление. В качестве решения вопроса возможно создание инициативной группы, в которую могут войти искусствоведы, историки, архитекторы, члены Союза художников России. Они смогут высказать компетентное мнение о значимости и важности сохранения тех или иных произведений монументального искусства Нижнего Тагила с профессиональной точки зрения».

Тагильский искусствовед Елена Ильина, которая сейчас работает в Третьяковской галерее заведующим отделом исследований творчества скульптора Анны Голубкиной, тоже уверена: общественность может и должна влиять на внешний облик города и отстаивать его культурное наследие. Так, говорит Елена Васильевна, в Москве существует сайт «Активный гражданин», который был разработан по заказу правительства столицы ещё в 2014 году. Через этот портал горожане подписывают петиции по защите памятников архитектуры, произведений искусства и даже исторических фонарей со скамейками. Подобный проект можно инициировать и в Нижнем Тагиле.

«Уничтожение панно Владимира Кускова — это далеко не первый вопиющий факт в нашем городе. До этого было уничтожено — просто закрашено — качественное в художественном исполнении панно в здании железнодорожного вокзала. Историко-культурную оценку произведениям искусства, расположенным в городской среде, должны давать историки, музейщики и искусствоведы, но никак не руководители организаций, в которых расположены эти художественные объекты, ведь у них просто нет специального образования. Это то же самое, как хирургу давать рекомендации по проведению операции: если он будет следовать советам посторонних, будет гибель. Так и произошло в данном случае — погибли произведения искусства. Спасение только в постановке всех памятников на учёт. Инициировать вопрос о включении в реестр памятников может Общество охраны памятников, собственник здания или горожане, Союз художников», — говорит Елена Ильина.

В 2021 году научные сотрудники Нижнетагильского музея изобразительных искусств собирали сведения из различных источников об истории объектов монументального наследия. Собранная информация может войти в специальный каталог. Кроме того, в мэрии добавляют, что сотрудники музея ещё в 2018 году разработали проект реставрации панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина. Уже подготовлена предварительная смета, в которую входят профессиональная консервация, демонтаж в специально оборудованные короба, реставрационные работы и монтаж. Однако средства на проведение реставрационных мероприятий панно в бюджете на 2022 год не предусмотрены.

Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина Панно Алексея Константинова на фасаде дома № 40 по проспекту Ленина

Также в мэрии обещают сохранить расписное панно в фойе Нижнетагильского театра кукол и фреску над лестницей в историческом здании поликлиники Демидовской больницы. Оба здания в скором времени ждут ремонтные работы.

Что думают специалисты

«Музеи оберегают искусство, и никому не приходит в голову закрашивать произведения, потому что холст нужен или потому что ремонт. Наоборот, работы реставрируют, создают для них специальный климат. О памятниках и скульптурах тоже заботятся, даже если это типовой советский пионер с горном. Панно и росписи в более уязвимом положении, особенно те, что на улице под солнцем и снегом. Не понимаю, зачем городить безвкусные объекты и безрезультатно мусолить тему тагильского бренда вместо того, чтобы работать с тем, что уже есть, сохранять и осмыслять художественное наследие. Монументалка идеально подходит для таких задач: можно составить по произведениям экскурсионный маршрут, напечатать открытки с фрагментами панно. Иронично и грустно, что монументальное, то есть в прямом смысле большое искусство, остаётся без внимания», — говорит исследовательница тагильского искусства, автор проекта о современном искусстве tagilart.zip Анна Киященко.

«Я не понимаю, почему монументальное искусство в Нижнем Тагиле не в почёте у отцов города. Везде, как в России, так и за её пределами, к объектам монументального искусства, размещённым на улицах или в общественных зданиях, относятся бережно: реставрируют их, покрывают специальными составами для того, чтобы они не страдали от времени и непогоды. Кроме того, рассказывают молодёжи об истории их появления, об авторах — делают всё, чтобы сохранить их для города. Могу предположить, что в Нижнем Тагиле о многих монументальных произведениях нынешние владельцы зданий, представители администрации города просто ничего не знают. Давным-давно пора присвоить этот статус и панно Алексея Константинова на доме № 40 по проспекту Ленина, и панно на фасаде ЗАГСа, и росписи в фойе Демидовской больницы, и многим другим монументальным работам. Не ведётся работа по выявлению новых объектов культурного наследия. Нужен подробный реестр исторических и культурных объектов, которые могли бы пополнить список ОКН Нижнего Тагила. Почему бы не создать такую организацию, куда вошли бы научные сотрудники музеев, краеведы, искусствоведы, эксперты в области архитектуры?» — комментирует краевед Дмитрий Кужильный.

«Такое отношение к культурному наследию — результат слабости в области художественного и музейного воспитания, это я точно могу сказать, — уверена искусствовед Елена Ильина. — Нужно организовывать экскурсии для школьников в музеи, по Тагилу монументальному. В Москве, например, учитель обязан раз в четверть выводить детей в музей. Только музейное воспитание поможет сохранить город, его облик. Именно из-за недостатка образования в области культуры и истории люди так смело дают оценку произведениям — не нравится, устарело. А ведь нужно обладать знаниями, чтобы судить о качестве рисунка, живописи, о художниках, которые отдали Тагилу свою жизнь. Которые приезжали в Нижний Тагил, тот же Владимир Кусков, творцы Василий Ушаков, Лев Перевалов, Михаил Крамской, Анатолий Неверов, Олег Подольский и многие другие, которые жизнь положили на становление культуры и искусства нашего города. Они жили здесь с одной святой мыслью — поднять культуру города. И какое право имеет кто-то сегодня уничтожать чужое творчество, чей-то труд, произведение? Наша тагильская история, к сожалению, имеет много отрицательных примеров по уничтожению культуры. Давайте мы не будем Иванами Непомнящими».

«Советское монументальное искусство — это проявление высокой и даже наивысшей культуры. Не совсем корректно сравнивать его со стрит-артом. Советский монументализм — это проявление “большого стиля”, это вообще очень серьёзно. Вопиющая несправедливость и даже абсурд, что позднесоветская архитектура, монументализм не входят в охранные списки — ни федеральные, ни региональные, ни муниципальные. Мы чуть-чуть научились ценить конструктивизм, постконструктивизм, сталинский ампир, но пока мало энтузиастов сомода, брежневского брутализма, которые, однако, очень ценятся в Европе и англосаксонском мире. Советские мозаики, сграффито, витражи, фрески, безусловно, нужно сохранять, относиться к ним бережно. Со временем их ценность для нашей культуры только возрастёт», — уверен куратор и идеолог фестиваля уличного искусства в Екатеринбурге STENOGRAFFIA Евгений Фатеев.