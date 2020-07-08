«О современном искусстве нужно рассказывать современно». Выпускница худграфа создала в Instagram архив актуального арта Нижнего Тагила

Тагильчанка, исследователь искусства Анна Киященко в своём Instagram-блоге рассказывает о современном искусстве города. Аня решила собрать в одном месте информацию о художниках, арт-группах и арт-событиях, начиная с 90-х годов прошлого века. «Афиша МС» пообщалась с архивисткой об уникальности тагильского искусства и о том, кто им интересуется.

Анна Киященко окончила худграф НТГСПИ, затем магистратуру РГГУ в Москве. В столице девушка работала в фонде современного искусства V-A-C, в галерее «Открытые студии» на Винзаводе и в архиве Музея современного искусства «Гараж». В 2019 году она защитила выпускную работу о художественных самоорганизациях Урала – екатеринбургских центре действия «НОГА», фонде «Культурный транзит», галерее уличного искусства «Свитер» и «ЖэБэИ Гэллери» и тагильских галереях «Кубива» и «СКОТ» и арт-пространстве «Яйцо».



Анна Киященко



«В каждом городе ситуация уникальная: это всегда смесь локальной среды и влияний извне. Территории не герметичны, всё время идёт обмен, тем более с приходом интернета. В 80-е художники Владимир Наседкин, Татьяна Баданина, Евгений Бортников и другие ездили на творческие дачи в другие города, куда приезжали художники со всего СССР. Они возвращались с новыми идеями и обращались в своей работе уже к мировому художественному наследию, далеко уходили от соцреализма и рисования заводов и рабочих. В 2001 году в Нижнетагильском музее искусств прошёл семинар-пленэр “Экология искусства в индустриальном ландшафте”, на который приехали московские художники. В том же году в городе возникла арт-группа “Зер Гут”. В 2002 году художник Олег Лысцов и искусствовед Юлия Гниренко провели на худграфе семинары по современному искусству – их слушали студентки, которые позже организовали арт-группу Sistra. Художник и куратор Владимир Селезнёв в 2011-2012 годах прочитал лекции о современном искусстве – их посещали ребята, которые потом создали группировку ЖКП. Сейчас я нахожусь в процессе, когда выстраивается объёмная картинка всех событий», – рассказывает Анна.

Идея рассказывать простым языком о порой сложных и непонятных неподготовленной публике арт-явлениях появилась у Анны в начале 2020 года. Первый пост проекта вышел 8 мая. На страничку tagilart.zip сейчас подписано боле 360 человек. По словам архивистки, это люди разного возраста, профессий, живущие не только в Тагиле, но и в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге.

«Арт-группы Sistra, “Консерватор”, чтения по современному искусству в 1999 году с приездом ведущих московских кураторов Иосифа Бакштейна, Леонида Бажанова, Андрея Ерофеева – кто в Тагиле освещает эти истории? Я училась на худграфе и о них не слышала. Но во время учёбы застала бум: открылись галереи “Кубива”, Space Place, Art-meeting gallery и арт-пространство “Яйцо”, город участвовал в Уральской индустриальной биеннале современного искусства. Пока разбиралась в истории, поняла, как много крутого было в современном искусстве Тагила и что об этом нужно рассказывать. Цель моего проекта –понятно и доступно рассказать о современном искусстве Тагила широкому кругу людей. Если рассказывать о современном искусстве, то делать это современно. Проект tagilart.zip — первый шаг в этом направлении», – говорит Анна.

Для Ани важно говорить о художниках и их проектах неотстранённо, поэтому к каждому посту она прикрепляет их комментарии. Уже сейчас читатели блога могут познакомиться с творчеством скульптора Владимира Павленко, художников Олега Бляблиса, молодых художниц Алисы Горшениной и Анастасии Епишиной, арт-группах Sistra, «Зер Гут», ЖКП, «Лаборатория событий».

Среди героев публикаций – друзья, педагоги Анны, а также художники, которые давно уехали из Нижнего Тагила или перестали заниматься творчеством. Если исследовательница не может выйти на художника, она проводит своё расследование, ищет материалы и опрашивает знакомых. Но вот, к примеру, героя одного из постов – художника Игоря Демакова, про которого писал эксцентричный проект «Батенька, да вы трансформер», Анна всё еще не может найти.

Девушка не исключает, что её просветительский проект перерастёт во что-то большее. Возможно, в будущем Анна выйдет с ним в офлайн – пока размышляет над подходящим форматом.