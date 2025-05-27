В Свердловской области в мае на 10% вырос спрос на услуги репетиторов по сравнению с прошлым годом

В Свердловской области в мае трафик на сайты, предлагающие офлайн- и онлайн-занятия с репетиторами, вырос на 10% по сравнению с прошлым годом, сказано в исследовании сервиса HeadHunter и «Мегафона».

Традиционно на это время приходится самый «горячий» период по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Пик интереса к таким ресурсам был в апреле — в этом месяце активность пользователей выросла сразу на 57% по сравнению с началом года. Параллельно количество вакансий для профильных специалистов на hh.ru в апреле выросло на 17% по сравнению с началом года.

Среди регионов УрФО Свердловская область стала лидером по объёму трафика на сайты, где можно найти репетитора или провести занятие онлайн.

Одновременно с ростом спроса на репетиторов эксперты отметили рост медианной зарплаты. За образовательные услуги в апреле наставникам предлагали 50 000 рублей, что соответствует средним показателям по рынку.