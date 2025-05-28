На улице Уральской в Нижнем Тагиле горела ещё одна заброшка (ВИДЕО)

Днём 27 мая на телефон оперативных служб поступило сообщение о пожаре в доме № 15а на улице Уральской. Как сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на ОНДиПР Нижнего Тагила и ГГО, в тушении пожара было задействовано 4 единицы техники и 19 спасателей. Огнём были повреждены перегородки, кровля и чердачное перекрытие. В 15:24 открытое горение ликвидировано. Общая площадь возгорания составила 100 кв. метров. Предполагаемая причина пожара — неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

Напомним, днём ранее огонь практически полностью уничтожил соседний дом № 13 на улице Уральской. Отметим, оба дома давно не эксплуатируются.