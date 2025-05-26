В Нижнем Тагиле загорелась заброшка на улице Уральской

Сегодня, 26 мая, в 16:10 в Нижнем Тагиле загорелся двухэтажный деревянный дом в центре города по адресу Уральская, 13, напротив парка им. А. П. Бондина. На место происшествия прибыли четыре единицы пожарной техники. 17 сотрудников МЧС сразу приступили к тушению, однако огонь быстро распространился и охватил оба этажа здания.

Отметим, что половина этого дома вместе с участком площадью 12 соток была выставлена на продажу за 6 млн рублей. Несмотря на свой возраст, дом не является объектом культурного наследия.

«Площадь дома и земли большая. Не является культурным наследием. Можно сносить», — указано в объявлении.

Около 17:00 пожар был ликвидирован, дальнейшее распространение огня было предотвращено. Общая площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Подробности ЧП будут известны позднее. Это не первый пожар в этом доме. Заброшку облюбовали асоциальные элементы и подростки.