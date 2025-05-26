Силовики проверили мигрантов на рынках в Нижнем Тагиле 

Сотрудники 482-го военного следственного отдела по армии Следственного комитета РФ совместно с представителями военного комиссариата Свердловской области в Нижнем Тагиле и Пригородном районе, а также с сотрудниками МУ МВД России «Нижнетагильское» и ОМОН «Рассвет» в Нижнем Тагиле провели мероприятия по выявлению и постановке на воинский учёт граждан, получивших российское гражданство и уклоняющихся от призыва на военную службу.

В ходе проверки были выявлены три иностранных гражданина, незаконно находившиеся на территории России. Они были доставлены в полицию для выяснения обстоятельств. Среди 37 проверенных граждан были выявлены трое, уклоняющихся от постановки на воинский учёт в военном комиссариате. Им были вручены повестки о необходимости явиться в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.

Военные следователи просят граждан сообщать о всех известных случаях проживания или трудоустройства иностранных граждан, получивших российское гражданство и уклоняются от постановки на воинский учёт. Информацию о таких лицах необходимо сообщать в военный комиссариат города по телефону 8 (3435) 33-05-89. Сотрудники военного комиссариата совместно с сотрудниками отдела миграции МУ МВД России «Нижнетагильское» проведут проверку законности пребывания этих граждан на территории России, целей их пребывания и факта постановки на воинский учёт.