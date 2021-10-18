​​​​​​​Мэрия Нижнего Тагила с четвёртой попытки нашла подрядчика для реставрации «Дома Окуджавы»

Мэрия Нижнего Тагила определилась с подрядчиком для реставрации культурного центра «Дом Окуджавы» на улице Карла Маркса. Работы выполнит ООО «Инвестпром» за 21,9 млн рублей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе администрации, специалисты компании начнут подготовительные мероприятия на следующей неделе.

Напомним, мэрия трижды искала компанию для реставрации культурного центра. На первый конкурс не заявилась ни одна компания. На втором администрация отклонила единственную заявку ООО «НС-ГРУПП». На третий конкурс вновь заявилась всё та же компания ООО «НС-ГРУПП», однако мэрия и в этот раз отклонила заявку из-за отсутствия опыта выполнения подобных работ.

Подрядчик должен восстановить кирпичную кладку, декор дома и подвальные окна, которые сейчас заложены. Также планируется гидроизолировать и усилить стены, отремонтировать спуск в подвал. Кроме того, строителям необходимо привести в порядок канализацию, отопление, вентиляцию и систему кондиционирования. После реконструкции в здании появится охранная, пожарная сигнализация и освещение.

После капремонта дом подрядчика Белова, в котором в 30-е годы прошлого века жила семья поэта Булата Окуджавы, приобретёт исторический внешний вид. Общая площадь помещений в доме составляет 190,8 кв. м, а площадь всей застройки — 211 кв. м.

Работы и благоустройство прилегающей территории планируют завершить до 30 апреля 2022 года.