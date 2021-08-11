Ни одна компания не захотела заняться реставрацией Дома Окуджавы в Нижнем Тагиле

Ни одна компания не заявилась на конкурс по реставрации культурного центра «Дом Окуджавы» на улице Карла Маркса в Нижнем Тагиле. Как рассказали в пресс-службе администрации города АН «Между строк», в ближайшее время будут объявлены новые торги.

Мэрия готова потратить на реставрацию исторического здания 21,9 млн рублей. После торгов компания-победитель должна восстановить кирпичную кладку, декор дома и подвальные окна, которые сейчас заложены. Также в планах — гидроизолировать и усилить стены, отремонтировать спуск в подвал.

Подрядчику нужно привести в порядок канализацию, отопление, вентиляцию и систему кондиционирования. После реконструкции в здании появятся охранная, пожарная сигнализации и освещение.

После капремонта дом подрядчика Белова, в котором в 30-е годы прошлого века жила семья поэта Булата Окуджавы, приобретёт исторический внешний вид. Общая площадь помещений в доме составляет 190,8 кв. м, а площадь всей застройки — 211 кв. м.