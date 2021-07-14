Старт реставрации Дома Окуджавы в Нижнем Тагиле затягивается из-за бюрократических проволочек

Администрация Нижнего Тагила всё ещё занимается подготовкой документов на реставрацию культурного центра «Дом Окуджавы», который располагается в старинном особняке на улице Карла Маркса, 20а. Изначально в мэрии заявляли, что конкурс на ремонт здания будет разыгран до конца февраля 2021 года.

«На сегодняшний момент служба городского хозяйства готовит пакет документов, чтобы разыграть конкурс на капитальный ремонт исторического здания. Как только пакет документов будет собран, мы начнём ремонтные работы. Это очень длительная процедура из-за того, что это объект культурного наследия», — пояснила начальник управления культуры администрации Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

В начале февраля этого года стало известно, что здание культурного центра «Дом Окуджавы» в скором времени закроется на ремонт. В бюджет на 2021 год на эти работы заложили 17 миллионов 567 тысяч рублей. Благоустройство прилегающей территории обещают провести в 2022 году.

Во время ремонта должны быть восстановлены кирпичная кладка, декор дома, подвальные окна, которые сейчас заложены. После капремонта дом подрядчика Белова, в котором в 30-е годы прошлого века жила семья поэта Булата Окуджавы, приобретёт исторический внешний вид.