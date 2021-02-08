Дом Окуджавы в Нижнем Тагиле закроют на капремонт в этом году

Капремонт здания культурного центра «Дом Окуджавы» начнётся в 2021 году. До конца февраля документы по капитальному ремонту и реставрации исторического дома подрядчика Белова, в котором в 30-е годы XX века жила семья поэта Булата Окуджавы, будут размещены на портале госзакупок.
Как сообщает пресс-служба мэрии, проект будет выполнен в два этапа. На 2021 год запланирован ремонт исторического здания, во время которого работа экспозиции будет временно приостановлена. В 2022 году состоится обустройство прилегающей территории. В бюджете на 2021 год на проведение капитального ремонта заложено 17 миллионов 567 тысяч рублей.
«Запланировано восстановление кирпичной кладки, декора дома, первоначальных оконных проёмов и подвальных окон, которые сейчас заложены, будет сделана внутренняя перепланировка. Дом подрядчика Белова после ремонта приобретёт внешний вид, наиболее приближённый к историческому. Специалисты подрядной организации займутся переделкой пристроя и восстановлением геометрии кровли», — рассказала директор Центральной городской библиотеки Наталья Якимова.