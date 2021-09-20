В Нижнем Тагиле конкурс по поиску подрядчика для реставрации Дома Окуджавы провалился в третий раз

Мэрии Нижнего Тагила в очередной раз не удалось найти подрядчика для реставрации культурного центра «Дом Окуджавы» на улице Карла Маркса. На третий объявленный конкурс вновь заявилась компания ООО «НС-ГРУПП», однако администрация отклонила заявку из-за отсутствия опыта выполнения подобных работ.

Ранее мэрия уже дважды искала компанию для реставрации культурного центра. На первый конкурс не заявилась ни одна компания. На втором администрация отклонила единственную заявку всё той же «НС-ГРУПП». В ближайшее время мэрия должна объявить новые торги.

Напомним, администрация Нижнего Тагила готова потратить на реставрацию исторического здания 21,9 млн рублей. После торгов компания-победитель должна восстановить кирпичную кладку, декор дома и подвальные окна, которые сейчас заложены. Также планируется гидроизолировать и усилить стены, отремонтировать спуск в подвал.

Подрядчику нужно привести в порядок канализацию, отопление, вентиляцию и систему кондиционирования. После реконструкции в здании появятся охранная, пожарная сигнализация и освещение.

После капремонта дом подрядчика Белова, в котором в 30-е годы прошлого века жила семья поэта Булата Окуджавы, приобретёт исторический внешний вид. Общая площадь помещений в доме составляет 190,8 кв. м, а площадь всей застройки — 211 кв. м.