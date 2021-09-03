Общество

Мэрия Нижнего Тагила вновь не нашла подрядчика для реставрации Дома Окуджавы. Единственная заявка не соответствовала требованиям

03.09.2021 11:43
Аватар пользователя Екатерина Кукина
Мэрия Нижнего Тагила вновь не нашла подрядчика для реставрации Дома Окуджавы. Единственная заявка не соответствовала требованиям

Мэрия Нижнего Тагила вновь не нашла компанию для реставрации культурного центра «Дом Окуджавы» на улице Карла Маркса. На объявленный во второй раз конкурс заявилась лишь одна компания — ООО «НС-ГРУПП», но администрация отклонила заявку, так как фирма не смогла подтвердить опыт выполнения подобных работ. 

«В рамках контракта № 02/2020 от 20.04.2020 [фирмой] не выполнялись работы, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надёжности и безопасности объекта культурного наследия. На основании вышеизложенного участником закупки ООО “НС-ГРУПП” не подтверждён надлежащим образом опыт выполнения работ», — уточняется в документе.

Ранее мэрия уже объявляла конкурс на реставрацию центра, но на торги ни одна компания не заявилась. В ближайшее время мэрия должна объявить новые торги.

Напомним, администрация Нижнего Тагила готова потратить на реставрацию исторического здания 21,9 млн рублей. После торгов компания-победитель должна восстановить кирпичную кладку, декор дома и подвальные окна, которые сейчас заложены. Также в планах — гидроизолировать и усилить стены, отремонтировать спуск в подвал.

Подрядчику нужно привести в порядок канализацию, отопление, вентиляцию и систему кондиционирования. После реконструкции в здании появятся охранная, пожарная сигнализации и освещение.

После капремонта дом подрядчика Белова, в котором в 30-е годы прошлого века жила семья поэта Булата Окуджавы, приобретёт исторический внешний вид. Общая площадь помещений в доме составляет 190,8 кв. м, а площадь всей застройки — 211 кв. м.

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