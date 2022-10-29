«Железная империя» Демидовых на Урале. Быть первыми при раздаче активов в частную собственность и строить заводы без разрешения властей (продолжение)

В начале XVIII века российское государство вплотную занялось созданием новой отрасли промышленности — металлургии. Этого требовали стратегические интересы страны. Но первый опыт организации казённых заводов показал, что государство с этой задачей не справляется — предприятия были не в состоянии обеспечить потребности в металле. Пётр I и его окружение поняли, что без привлечения частного капитала и частной инициативы задачу не решить. И приняли решение о раздаче активов (уже действовавших казённых заводов, рудных месторождений, земель и лесных угодий) новым собственникам. Петровская приватизация дала свои плоды, а одними из главных её бенефициаров стали Демидовы, создавшие гигантскую частную горнозаводскую империю и положившие начало российской металлургической промышленности.
Первые успехи в освоении Демидовыми уральских недр в начале XVIII века вскоре принесли заводчикам массу проблем, таких как увеличение государственного заказа, высокие тарифы на транспортировку продукции, низкие закупочные цены и высокие пошлины. Находящийся в аренде у Демидовых Невьянский завод испытывал нехватку квалифицированных работников, лесные «дачи» для производства древесного угля находились на грани истощения, а сырьевая база завода не могла обеспечить производство необходимого количества руды. К этим бедам прибавились маловодие рек и лесные пожары. И хотя Никите Демидову удалось выпросить у царя ряд льгот, каждый год заказы казны на железо оказывались на грани срыва. Уже тогда в окружении Петра I начали понимать, что необходимо больше привлекать к освоению месторождений Урала частный капитал. Но для этого была необходима законодательная база.
В 1715 году главой Рудного приказа был назначен один из самых рьяных сторонников передачи казённых заводов в частный руки и ближайший сподвижник царя Петра — Яков Брюс.
Несмотря на свои шотландские корни, Яков Вилимович Брюс (настоящее имя — Джеймс Дэниэл Брюс) был настоящим патриотом России и на всех должностях радел за её процветание и защищал её интересы. Он быстро сделал военную карьеру, был замечен Петром I и направлен на дипломатическую работу в Англию. В 1700 году Яков Брюс был произведён в генерал-майоры артиллерии и принимал участие во всех военных походах. В перерывах между военными кампаниями царь поручал ему решать различные государственные задачи. Вступив в новую должность, Брюс представил царю проект реорганизации Рудного приказа. Проект заинтересовал Петра, но прошло ещё два года прежде, чем предложение Якова Брюса было воплощено в жизнь.
Наконец, в 1717 году была образована Мануфактур-коллегия, внутри которой «для ведения горных дел» было создано специальное подразделение — Берг-коллегия, которая в 1719 году была выделена в отдельный орган управления. Кроме того, приняли ряд законов, регламентирующих и работу самой Берг-коллегии, и порядок предоставления земли, лесных и рудных ресурсов частным лицам.
Первоначально работа Берг-коллегии сводилась к регистрации заявок исключительно на новые рудные места и места для строительства заводов, но вскоре было принято решение передавать в частные руки как долгострои казны, так и действующие нерентабельные предприятия.
Регулировали деятельность Берг-коллегии два закона: Берг-привилегия и Берг-регламент. Всё, что не охватывалось этими законами, регулировалось при помощи именных или сенатских указов.
Ряд положений Берг-привилегии включали в себя отделение горного промысла от подчинения гражданскому начальству; определение прав и обязанностей частных рудопромышленников и заводчиков; назначение десятинной подати с частных заводов и размера иных фискальных сборов. Но главным законодательным достоинством Берг-привилегии была гарантия права наследственной собственности на заводы. Законы также гарантировали права свободной продажи железа на внутреннем рынке и защиту предпринимателей от рекрутского набора.
Первым президентом Берг-коллегии был назначен Яков Брюс, который руководил ею до 1726 года, по ходу улучшая её работу и устраняя недостатки и противоречия с существующим законодательством. Кроме того, он организовал при Берг-коллегии лабораторию для пробирного анализа руд и металлов. В итоге Берг-коллегия и принятая под неё законодательная база послужили мощным стимулом к распространению и развитию горнозаводского дела в России.
Демидовы воспользовались нововведениями одними из первых. Узнав о скором принятии нового горного законодательства от знакомых сенаторов, Никита Демидович подал в Берг-коллегию заявки на Невьянский, Шуралинский и Быньговский заводы, а также на постройку Выйского, Нижнетагильского, Верхнетагильского, Лайского заводов, создав тем самым мощный фундамент для будущей демидовской «железной империи» на Урале.
Механизм реализации Берг-привилегии был следующим. Первым делом члены Берг-коллегии рассматривали заявку претендента, выясняли наличие более ранних заявок на это месторождение или завод, затем определяли финансовое состояние претендента, его благонадёжность и деловую репутацию, а также наличие у него договоров с казной и именных государевых привилегий. На основании полученной информации определялись размеры пошлин, которые претендент должен был вносить в казну. На последнем этапе рассмотрения заявки члены Берг-коллегии определяли условия, на которых заявка могла быть удовлетворена. По итогам рассмотрения заявки Берг-коллегия выпускала разрешительный документ — так называемую Берг-коллегии резолюцию, в которой были отражены все условия, на которых претендент получал просимое в собственность. Иногда эти Берг-коллегии резолюции со всеми прилагающимися бумагами представляли собой довольно толстую книгу, и даже не одну.
Строить Выйский, Нижнетагильский, Верхнетагильский и Лайский заводы Никита Демидович поручил своему сыну Акинфию. Сделал он это по нескольким причинам. Во-первых, Никита Демидович занедужил и плохо переносил дорогу. Во-вторых, ему было необходимо оставаться в Москве, чтобы держать руку на пульсе деятельности Берг-коллегии. И в-третьих, из-за его конфликта с Василием Татищевым, посланным на Урал «блюсти казённые интересы» и наделённым широкими полномочиями.
Акинфий начал со строительства Верхнетагильского завода, который должен был стать вспомогательным производством для Невьянского. Благодаря пуску этого предприятия в 1720 году удалось спасти казённый заказ, спущенный Сенатом для Невьянского завода.
Затем Акинфий Никитич запустил медеплавильный завод на реке Вые, сырьевой базой для которого стал Выйский медный рудник. Изначально пробы руды с Выйского рудника были обнадёживающими, но на деле сырьё оказалось очень бедным, и пущенный в 1722 году завод с шестью медеплавильными печами два года работал «на голодном пайке», приворовывая руду с Андреевского рудника, который ещё не был приписан к заводу. Чтобы хоть как-то легализовать работу завода перед ревизорами Главного горного правления, Акинфий построил на Выйском заводе две домницы для плавки железной руды, которую возили с Магнит-горы.
Нижнетагильский чугунолитейный и железоделательный завод был третьим из построенных на Урале Акинфием предприятий. Он стал центром Нижнетагильского горного округа Демидовых. Первые плавки провели в 1725 году. Тогда же было выделано первое железо, которое получило самую высокую оценку отечественных и иноземных специалистов. Сенат тут же определил размер казённого заказа для Нижнетагильского завода на ближайшие пять лет. Узнав о нём, Акинфий Никитич впал в уныние: выполнить заказ не было никакой возможности из-за маловодия и засухи. Главной движущей силой в то время была вода, а заводской пруд в 1725 году заполнялся лишь на две трети, не позволяя молотовым фабрикам работать в полную силу.
Уже осенью того же года Акинфий отправил своих приказчиков для поиска «угожего места» для постройки молотового завода, где можно было бы перерабатывать чугун, выплавляемый в Нижнем Тагиле. Вскоре такое место нашлось «под горою, на самом истоке речки, что течёт из Чёрного озера». Акинфий Демидов поспешил включить это место в заявку, которую готовил в Берг-коллегию. И 9 февраля 1726 года Берг-коллегия выпустила указ, дающий Демидовым право «строить на реках Исток, Шайтанке да Утке вновь молотовых фабрик […] для переделу чугуна в железо, где ныне построены у него Демидова для дела стругов пильные мельницы». Указ Берг-коллегии был не единственным разрешающим документом: ему предшествовал именной царский указ от января того же года, разрешающий Демидовым «заводить молотовые фабрики ради умножения железа и его прочности» на перечисленных выше реках.
Указ Берг-коллегии ещё не успел доехать до Урала, а Акинфий уже отправил на место команду специалистов во главе с плотинным мастером Леонтием Злобиным. Начались подготовительные работы, а затем и строительство завода, которое продолжалось три года. Весной 1729 года завод на реке Исток, получивший название Черноисточинский, заработал.
Одновременно с Черноисточинским Акинфий заложил и Шайтанский железоделательный завод на реке Чусовой (ныне — село Чусовое). Он был введён в действие 1 сентября 1727 года. Для работы на Шайтанском заводе Акинфий переселил из других своих заводов 64 человека в возрасте от 15 до 80 лет. По своему социальному положению основную массу переселенцев (34 человека) составляли работные люди без точного обозначения статуса. Приписанных к заводу крестьян было 12 человек, а четверо мастеровых были перевезены из Тулы.
Шайтанский завод Акинфий построил для обслуживания нужд демидовских пристаней на реке Чусовой, и лишь иногда он участвовал в выполнении казённых заказов.
В 1739 году Демидов начал строительство подливного завода на речке Шайтанке при впадении речек Висим и Шайтанки в приток Чусовой — реку Межевая Утка. Постройка началась без официального разрешения, и до сих пор неизвестно, сколько пришлось Акинфию приплачивать местным чиновникам, чтобы они закрывали глаза на «нахалстрой», пока в течение двух лет вопрос решался в столице. Разрешение на постройку было получено лишь 27 октября 1741 года, когда на Висимо-Шайтанском заводе уже работали три молота и кузница. В 1744 году завод заработал уже в полную мощность. Плотина заводского пруда имела длину 180 саженей (384 метра), ширину у основания 20 саженей (42,7 метра), высоту от подошвы 12,5 аршина (8,9 метра). У плотины было два прореза: один — для спуска вешней воды, другой — рабочий, подававший воду к механизмам. Заводской пруд простирался в длину на 6 вёрст. Топливом завод снабжался из собственной богатой лесом «дачи» площадью более 38,6 тысячи десятин (42 170 га.). Уголь и дрова заготавливались вблизи от завода, на расстоянии не более 15 вёрст. С Нижнетагильского завода привозили чугун для передела, производили из него в основном полосовое железо. В 1747–1749 годах ежегодно выковывалось по 20 700 пудов кричного железа. Кадры состояли из приписных крестьян, старообрядцев, скрывавшихся от преследований государства и церкви, а также беглых крепостных. По ревизии 1747 года к Висимо-Шайтанскому заводу было приписано 246 душ мужского пола.
После смерти Акинфия Демидова Висимо-Шайтанский завод (вместе с Выйским, Нижнетагильским, Шайтанским и Черноисточинским) отошёл его младшему сыну – Никите. К 1797 году на заводе имелась молотовая фабрика с шестью кричными горнами и тремя молотами, здесь трудились 15 казённых и более 350 крепостных мастеровых и работных людей. После смерти Никиты Акинфиевича заводы унаследовал его сын — Николай Никитич Демидов.
В начале XIX века Демидовы пытались увеличить производительность завода и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Было организовано проволочное производство, которое, впрочем, просуществовало недолго из-за низкого спроса. В 1801 году завод произвёл 36 тысяч пудов железа разных сортов, в 1805 году — 48 тысяч пудов, в 1806 году — 29 тысяч пудов, в 1807 году — 33,6 тысячи пудов. В 1847 году на заводе было занято 95 мастеровых и работных людей, на заготовке угля и дров и других вспомогательных работах — 227 человек, а всего вместе со служащими — 335 человек. К 1859 году на заводе имелось десять кричных горнов и две пудлинговые печи, а энергетическое хозяйство составляли 11 водяных колёс общей мощностью 205 лошадиных сил.
Ещё одним заводом, построенным Акинфием Демидовым в обход Берг-коллегии, был Верхний Лайский молотовой завод. Он начал строиться в 1740 году и заработал два года спустя.
Построенный без разрешительной резолюции Берг-коллегии, он производил от 13 до 30 тысяч пудов железа разных сортов в год. Первое время Акинфий Никитич выдавал его за вспомогательное производство, а когда рабочий посёлок завода разросся и слился с посёлком Нижнего Лайского завода, Верхний Лайский завод был записан как «выстроенный отдельно молотовой участок Лайского заводу», тогда чиновники Берг-коллегии перестали донимать Демидовых запросами и ревизиями.
Верхний Лайский завод имел плотину и молотовую фабрику с тремя кричными молотами. Чугун для переработки привозился с Нижнетагильского завода. До конца 1862 года завод упоминался в качестве самостоятельного предприятия, но затем его подразделения вошли в состав Нижнего Лайского завода и учёт производимой им продукции перестал вестись.
После смерти Акинфия Никитича его «железная империя» несколько пополнилась стараниями его сыновей — Прокофия и Никиты. Прокофий Акинфиевич выстроил один завод в Верх-Нейвинске, но вскоре продал его. Вклад Никиты Акинфиевича был существеннее: он построил три завода — Усть-Уткинский, Верхнесалдинский и Нижнесалдинский.
Продолжение следует…
(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»
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При написании материала были использованы следующие источники:
1. И. Рябов. Былина и временность Нижнетагильских заводов. 1862.
2. РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1504. Л. 409–423.
3. Б. Кафенгауз. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв. Изд. АН СССР, 1949.
4. Г. Николаев. Первые мастеровые и работные люди Шайтанского завода. 2019. И другие.