«Железная империя» Демидовых на Урале. Быть первыми при раздаче активов в частную собственность и строить заводы без разрешения властей (продолжение)

В начале XVIII века российское государство вплотную занялось созданием новой отрасли промышленности — металлургии. Этого требовали стратегические интересы страны. Но первый опыт организации казённых заводов показал, что государство с этой задачей не справляется — предприятия были не в состоянии обеспечить потребности в металле. Пётр I и его окружение поняли, что без привлечения частного капитала и частной инициативы задачу не решить. И приняли решение о раздаче активов (уже действовавших казённых заводов, рудных месторождений, земель и лесных угодий) новым собственникам. Петровская приватизация дала свои плоды, а одними из главных её бенефициаров стали Демидовы, создавшие гигантскую частную горнозаводскую империю и положившие начало российской металлургической промышленности.

Первые успехи в освоении Демидовыми уральских недр в начале XVIII века вскоре принесли заводчикам массу проблем, таких как увеличение государственного заказа, высокие тарифы на транспортировку продукции, низкие закупочные цены и высокие пошлины. Находящийся в аренде у Демидовых Невьянский завод испытывал нехватку квалифицированных работников, лесные «дачи» для производства древесного угля находились на грани истощения, а сырьевая база завода не могла обеспечить производство необходимого количества руды. К этим бедам прибавились маловодие рек и лесные пожары. И хотя Никите Демидову удалось выпросить у царя ряд льгот, каждый год заказы казны на железо оказывались на грани срыва. Уже тогда в окружении Петра I начали понимать, что необходимо больше привлекать к освоению месторождений Урала частный капитал. Но для этого была необходима законодательная база.

В 1715 году главой Рудного приказа был назначен один из самых рьяных сторонников передачи казённых заводов в частный руки и ближайший сподвижник царя Петра — Яков Брюс.

Несмотря на свои шотландские корни, Яков Вилимович Брюс (настоящее имя — Джеймс Дэниэл Брюс) был настоящим патриотом России и на всех должностях радел за её процветание и защищал её интересы. Он быстро сделал военную карьеру, был замечен Петром I и направлен на дипломатическую работу в Англию. В 1700 году Яков Брюс был произведён в генерал-майоры артиллерии и принимал участие во всех военных походах. В перерывах между военными кампаниями царь поручал ему решать различные государственные задачи. Вступив в новую должность, Брюс представил царю проект реорганизации Рудного приказа. Проект заинтересовал Петра, но прошло ещё два года прежде, чем предложение Якова Брюса было воплощено в жизнь.



Портрет Якова Брюса (неизв. худ., XVIII в.) (общ. достояние)



Наконец, в 1717 году была образована Мануфактур-коллегия, внутри которой «для ведения горных дел» было создано специальное подразделение — Берг-коллегия, которая в 1719 году была выделена в отдельный орган управления. Кроме того, приняли ряд законов, регламентирующих и работу самой Берг-коллегии, и порядок предоставления земли, лесных и рудных ресурсов частным лицам.

Первоначально работа Берг-коллегии сводилась к регистрации заявок исключительно на новые рудные места и места для строительства заводов, но вскоре было принято решение передавать в частные руки как долгострои казны, так и действующие нерентабельные предприятия.

Регулировали деятельность Берг-коллегии два закона: Берг-привилегия и Берг-регламент. Всё, что не охватывалось этими законами, регулировалось при помощи именных или сенатских указов.

Ряд положений Берг-привилегии включали в себя отделение горного промысла от подчинения гражданскому начальству; определение прав и обязанностей частных рудопромышленников и заводчиков; назначение десятинной подати с частных заводов и размера иных фискальных сборов. Но главным законодательным достоинством Берг-привилегии была гарантия права наследственной собственности на заводы. Законы также гарантировали права свободной продажи железа на внутреннем рынке и защиту предпринимателей от рекрутского набора.

Первым президентом Берг-коллегии был назначен Яков Брюс, который руководил ею до 1726 года, по ходу улучшая её работу и устраняя недостатки и противоречия с существующим законодательством. Кроме того, он организовал при Берг-коллегии лабораторию для пробирного анализа руд и металлов. В итоге Берг-коллегия и принятая под неё законодательная база послужили мощным стимулом к распространению и развитию горнозаводского дела в России.

Демидовы воспользовались нововведениями одними из первых. Узнав о скором принятии нового горного законодательства от знакомых сенаторов, Никита Демидович подал в Берг-коллегию заявки на Невьянский, Шуралинский и Быньговский заводы, а также на постройку Выйского, Нижнетагильского, Верхнетагильского, Лайского заводов, создав тем самым мощный фундамент для будущей демидовской «железной империи» на Урале.

Механизм реализации Берг-привилегии был следующим. Первым делом члены Берг-коллегии рассматривали заявку претендента, выясняли наличие более ранних заявок на это месторождение или завод, затем определяли финансовое состояние претендента, его благонадёжность и деловую репутацию, а также наличие у него договоров с казной и именных государевых привилегий. На основании полученной информации определялись размеры пошлин, которые претендент должен был вносить в казну. На последнем этапе рассмотрения заявки члены Берг-коллегии определяли условия, на которых заявка могла быть удовлетворена. По итогам рассмотрения заявки Берг-коллегия выпускала разрешительный документ — так называемую Берг-коллегии резолюцию, в которой были отражены все условия, на которых претендент получал просимое в собственность. Иногда эти Берг-коллегии резолюции со всеми прилагающимися бумагами представляли собой довольно толстую книгу, и даже не одну.



Берг-коллегии резолюции (фото: РГАДА. Ф. 271. Берг-коллегия. Оп. 1. Кн. 2763 / фрагмент ориг. изображения)

(http://portal.rusarchives.ru/pik/events/kazan/1445.jpg)



Строить Выйский, Нижнетагильский, Верхнетагильский и Лайский заводы Никита Демидович поручил своему сыну Акинфию. Сделал он это по нескольким причинам. Во-первых, Никита Демидович занедужил и плохо переносил дорогу. Во-вторых, ему было необходимо оставаться в Москве, чтобы держать руку на пульсе деятельности Берг-коллегии. И в-третьих, из-за его конфликта с Василием Татищевым, посланным на Урал «блюсти казённые интересы» и наделённым широкими полномочиями.

Акинфий начал со строительства Верхнетагильского завода, который должен был стать вспомогательным производством для Невьянского. Благодаря пуску этого предприятия в 1720 году удалось спасти казённый заказ, спущенный Сенатом для Невьянского завода.



Верхнетагильский завод (фото неизв. автора, 1900 г. / общ. достояние)



Затем Акинфий Никитич запустил медеплавильный завод на реке Вые, сырьевой базой для которого стал Выйский медный рудник. Изначально пробы руды с Выйского рудника были обнадёживающими, но на деле сырьё оказалось очень бедным, и пущенный в 1722 году завод с шестью медеплавильными печами два года работал «на голодном пайке», приворовывая руду с Андреевского рудника, который ещё не был приписан к заводу. Чтобы хоть как-то легализовать работу завода перед ревизорами Главного горного правления, Акинфий построил на Выйском заводе две домницы для плавки железной руды, которую возили с Магнит-горы.



Входные ворота Выйского завода (фото: С. М. Прокудин-Горский, 1909 г. / общ. достояние)



Нижнетагильский чугунолитейный и железоделательный завод был третьим из построенных на Урале Акинфием предприятий. Он стал центром Нижнетагильского горного округа Демидовых. Первые плавки провели в 1725 году. Тогда же было выделано первое железо, которое получило самую высокую оценку отечественных и иноземных специалистов. Сенат тут же определил размер казённого заказа для Нижнетагильского завода на ближайшие пять лет. Узнав о нём, Акинфий Никитич впал в уныние: выполнить заказ не было никакой возможности из-за маловодия и засухи. Главной движущей силой в то время была вода, а заводской пруд в 1725 году заполнялся лишь на две трети, не позволяя молотовым фабрикам работать в полную силу.



План Нижнетагильского завода, 1734 г. (рис. неизв. автора / из архивов ГАСО / общ. достояние)

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Уже осенью того же года Акинфий отправил своих приказчиков для поиска «угожего места» для постройки молотового завода, где можно было бы перерабатывать чугун, выплавляемый в Нижнем Тагиле. Вскоре такое место нашлось «под горою, на самом истоке речки, что течёт из Чёрного озера». Акинфий Демидов поспешил включить это место в заявку, которую готовил в Берг-коллегию. И 9 февраля 1726 года Берг-коллегия выпустила указ, дающий Демидовым право «строить на реках Исток, Шайтанке да Утке вновь молотовых фабрик […] для переделу чугуна в железо, где ныне построены у него Демидова для дела стругов пильные мельницы». Указ Берг-коллегии был не единственным разрешающим документом: ему предшествовал именной царский указ от января того же года, разрешающий Демидовым «заводить молотовые фабрики ради умножения железа и его прочности» на перечисленных выше реках.



План заводских строений Черноисточинского завода, 1735 г. (рис. М. Кутузова / из архивов ГАСО / общ. достояние)

(https://static.tildacdn.com/tild3735-3963-4739-a332-323938383166/01_59_7_223_001.jpg)



Указ Берг-коллегии ещё не успел доехать до Урала, а Акинфий уже отправил на место команду специалистов во главе с плотинным мастером Леонтием Злобиным. Начались подготовительные работы, а затем и строительство завода, которое продолжалось три года. Весной 1729 года завод на реке Исток, получивший название Черноисточинский, заработал.

Одновременно с Черноисточинским Акинфий заложил и Шайтанский железоделательный завод на реке Чусовой (ныне — село Чусовое). Он был введён в действие 1 сентября 1727 года. Для работы на Шайтанском заводе Акинфий переселил из других своих заводов 64 человека в возрасте от 15 до 80 лет. По своему социальному положению основную массу переселенцев (34 человека) составляли работные люди без точного обозначения статуса. Приписанных к заводу крестьян было 12 человек, а четверо мастеровых были перевезены из Тулы.



План строений Шайтанского завода А. Демидова, 1734 г. (рис. неизв. автора / из архивов ГАСО / общ. достояние)

(https://static.tildacdn.com/tild3562-3339-4363-b563-633236633438/01_59_7_269_001.jpg)



Шайтанский завод Акинфий построил для обслуживания нужд демидовских пристаней на реке Чусовой, и лишь иногда он участвовал в выполнении казённых заказов.

В 1739 году Демидов начал строительство подливного завода на речке Шайтанке при впадении речек Висим и Шайтанки в приток Чусовой — реку Межевая Утка. Постройка началась без официального разрешения, и до сих пор неизвестно, сколько пришлось Акинфию приплачивать местным чиновникам, чтобы они закрывали глаза на «нахалстрой», пока в течение двух лет вопрос решался в столице. Разрешение на постройку было получено лишь 27 октября 1741 года, когда на Висимо-Шайтанском заводе уже работали три молота и кузница. В 1744 году завод заработал уже в полную мощность. Плотина заводского пруда имела длину 180 саженей (384 метра), ширину у основания 20 саженей (42,7 метра), высоту от подошвы 12,5 аршина (8,9 метра). У плотины было два прореза: один — для спуска вешней воды, другой — рабочий, подававший воду к механизмам. Заводской пруд простирался в длину на 6 вёрст. Топливом завод снабжался из собственной богатой лесом «дачи» площадью более 38,6 тысячи десятин (42 170 га.). Уголь и дрова заготавливались вблизи от завода, на расстоянии не более 15 вёрст. С Нижнетагильского завода привозили чугун для передела, производили из него в основном полосовое железо. В 1747–1749 годах ежегодно выковывалось по 20 700 пудов кричного железа. Кадры состояли из приписных крестьян, старообрядцев, скрывавшихся от преследований государства и церкви, а также беглых крепостных. По ревизии 1747 года к Висимо-Шайтанскому заводу было приписано 246 душ мужского пола.



Висимо-Шайтанский завод (фото неизв. автора, 1909–1912 г. / общ. достояние)



После смерти Акинфия Демидова Висимо-Шайтанский завод (вместе с Выйским, Нижнетагильским, Шайтанским и Черноисточинским) отошёл его младшему сыну – Никите. К 1797 году на заводе имелась молотовая фабрика с шестью кричными горнами и тремя молотами, здесь трудились 15 казённых и более 350 крепостных мастеровых и работных людей. После смерти Никиты Акинфиевича заводы унаследовал его сын — Николай Никитич Демидов.

В начале XIX века Демидовы пытались увеличить производительность завода и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Было организовано проволочное производство, которое, впрочем, просуществовало недолго из-за низкого спроса. В 1801 году завод произвёл 36 тысяч пудов железа разных сортов, в 1805 году — 48 тысяч пудов, в 1806 году — 29 тысяч пудов, в 1807 году — 33,6 тысячи пудов. В 1847 году на заводе было занято 95 мастеровых и работных людей, на заготовке угля и дров и других вспомогательных работах — 227 человек, а всего вместе со служащими — 335 человек. К 1859 году на заводе имелось десять кричных горнов и две пудлинговые печи, а энергетическое хозяйство составляли 11 водяных колёс общей мощностью 205 лошадиных сил.

Ещё одним заводом, построенным Акинфием Демидовым в обход Берг-коллегии, был Верхний Лайский молотовой завод. Он начал строиться в 1740 году и заработал два года спустя.

Построенный без разрешительной резолюции Берг-коллегии, он производил от 13 до 30 тысяч пудов железа разных сортов в год. Первое время Акинфий Никитич выдавал его за вспомогательное производство, а когда рабочий посёлок завода разросся и слился с посёлком Нижнего Лайского завода, Верхний Лайский завод был записан как «выстроенный отдельно молотовой участок Лайского заводу», тогда чиновники Берг-коллегии перестали донимать Демидовых запросами и ревизиями.



Лайские заводы (фото неизв. автора, 1909–1914 гг. / общ. достояние)

(http://laya.e-tagil.ru/e107_files/public/1486385389_1_FT5230____.__19_..jpg)



Верхний Лайский завод имел плотину и молотовую фабрику с тремя кричными молотами. Чугун для переработки привозился с Нижнетагильского завода. До конца 1862 года завод упоминался в качестве самостоятельного предприятия, но затем его подразделения вошли в состав Нижнего Лайского завода и учёт производимой им продукции перестал вестись.

После смерти Акинфия Никитича его «железная империя» несколько пополнилась стараниями его сыновей — Прокофия и Никиты. Прокофий Акинфиевич выстроил один завод в Верх-Нейвинске, но вскоре продал его. Вклад Никиты Акинфиевича был существеннее: он построил три завода — Усть-Уткинский, Верхнесалдинский и Нижнесалдинский.

Продолжение следует…

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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При написании материала были использованы следующие источники:

1. И. Рябов. Былина и временность Нижнетагильских заводов. 1862.

2. РГАДА. Ф. 248. Оп. 22. Д. 1504. Л. 409–423.

3. Б. Кафенгауз. История хозяйства Демидовых в XVIII–XIX вв. Изд. АН СССР, 1949.

4. Г. Николаев. Первые мастеровые и работные люди Шайтанского завода. 2019. И другие.