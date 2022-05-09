Спецпроекты

Тагил монументальный. Площадь Славы

09.05.2022 14:29
Аватар пользователя Дмитрий Кужильный
Тагил монументальный. Площадь Славы

Нет такого тагильчанина, который бы не знал, где находится площадь Славы. Этот мемориальный комплекс является не только одним из самых посещаемых общественных мест на Вагонке, но уже давно, с начала 1970-х, стал символом Нижнего Тагила. Однако история его появления известна не всем. 

Началась она в далёком 1963 году, когда из Свердловского обкома партии в города и веси области пришло постановление, которое гласило: 

«В связи с предстоящим юбилеем Победы советского народа в Великой Отечественной войне разработать и реализовать мероприятия по увековечиванию памяти бессмертного подвига советского народа в войне с немецко-фашистскими захватчиками». 

Постановление, как это было принято в те годы, сопровождалось пояснительной запиской, где перечислялись рекомендуемые мероприятия. Документы обсудили на совместном заседании горисполкома и городского комитета партии и решили: в честь 20-летия Победы воздвигнуть в каждом районе города мемориал в память тагильчан, павших на полях сражений. К тому же предложения на эту тему поступали от трудовых коллективов и отдельных граждан уже не первый год. 

8 мая 1965 года на Вые был торжественно открыт мемориальный комплекс в память горняков Высокогорского рудоуправления, не вернувшихся с войны. В сооружении мемориала принимали участие рабочие и ИТР рудоуправления, строительные организации Ленинского района, ветераны Великой Отечественной, учащиеся школ и профтехучилищ. Но в спешке, стараясь сдать объект к юбилейной дате, строители не обратили внимание на месторасположение монумента, которому на всегда многолюдной и оживлённой улице Фрунзе явно было тесно. Впоследствии организаторам торжественных митингов не раз приходилось даже останавливать движение транспорта в районе памятника: площадь перед ним не могла вместить всех пришедших на мероприятие. 

На Вагонке учли ошибки горняков и к вопросу подготовки к строительству мемориала подошли более основательно. Долго выбирали проект и в итоге остановились на варианте молодых тагильских скульпторов Виталия Стеканова и Ивана Боголюбова, которые буквально несколько недель назад стали членами Союза художников СССР.  

Не менее тщательно отнеслись и к выбору места. Первоначально мемориал хотели расположить на площади перед проходной УВЗ, но там уже стоял памятник танкистам, который никак не вписывался в концепцию проекта. Некоторые предлагали возвести комплекс на площади перед Дворцом культуры УВЗ. Директор завода Иван Окунев обратился за консультациями к архитекторам Анатолию Обухову и Дмитрию Попову, которые критически оценили это предложение: мемориал, Дворец культуры, парк и стадион, сосредоточенные в одном месте, выглядели бестолково. К работе над выбором места были подключены и специалисты проектного бюро УВЗ, и трудовые коллективы района. Рассматривались абсолютно все идеи. Наконец остановились на двух вариантах. Один из них предполагал возведение мемориала на перекрёстке улиц Богдана Хмельницкого (теперь это проспект Дзержинского) и Энтузиастов. Другой вариант — место у пересечения улиц Богдана Хмельницкого и Студенческой (ныне — Ленинградский проспект) — понравился руководителям «Уралвагонзавода» и Дзержинского района ещё больше. Одобрили его и авторы проекта: скульпторы Виталий Стеканов и Иван Боголюбов.

Виталий Иванович Стеканов родился в Казахстане, в селе Михайлово Кустанайской области, 31 января 1927 года. Отец будущего скульптора, Иван Фёдорович, слыл в округе знатным кузнецом, мама, Ангелина Егоровна, занималась хозяйством и воспитанием детей. Семья была традиционно большая, а времена, на которые пришлись детство и отрочество Виталия, — суровые. Осенью 1944-го выпускника средней школы Виталия Стеканова призвали в армию и будущий скульптор попал в Нижний Тагил, в 19-й танковый полк, на курсы механиков-водителей. Здесь он и начал всерьёз подумывать о том, чтобы связать свою дальнейшую жизнь с искусством. А «виной» тому, как вспоминал впоследствии сам Виталий Иванович, стала лекция о богатых художественных и культурных традициях Нижнего Тагила и об уральских самоцветах, которую курсантам прочёл молодой лектор из местного отделения Союза художников России Михаил Павлович Крамской — человек, благодаря усилиям которого в городе был открыт музей изобразительных искусств.


Скульптор Виталий Иванович Стеканов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/039/1523995020.jpg)

После демобилизации в 1951 году, погостив немного у родителей, Виталий поехал в Нижний Тагил поступать в Уральское художественно-промышленное училище, куда был принят сразу. В 1956 году он с отличием закончил его. После защиты диплома Виталию Ивановичу предложили преподавать в училище. Он согласился и в течение 35 лет щедро передавал свои знания, секреты и особенности работы с материалом своим ученикам.

Работы В. И. Стеканова демонстрируются в городском музее изобразительных искусств. Кроме того, он принимал участие в оформлении здания бывшего горкома ВЛКСМ на проспекте Ленина.

Иван Яковлевич Боголюбов, другой скульптор, создававший мемориальный комплекс на площади Славы, родился 9 ноября 1934 года в городе Лысьве Пермской области. Окончил Уральское училище прикладного искусства, а затем, в 1974 году, — художественно-графический факультет Нижнетагильского государственного педагогического института. С 1961 по 1976 год Боголюбов преподавал в Уральском училище прикладного искусства. 


Скульптор Иван Яковлевич Боголюбов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(http://artmnt.ru/siteimages/5686987Bogolubov.jpg)

Иван Яковлевич известен в городе прежде всего как художник-монументалист, установивший на территории города и пригорода несколько объектов. Каждый тагильчанин прекрасно знает его работы: памятник красногвардейцам в посёлке Горбуново (1978) и, конечно, светомузыкальный фонтан «Каменный цветок» (1980). Известен Боголюбов и своей общественной деятельностью, а также тем, что с 1989 по 1992 год возглавлял Нижнетагильское отделение Союза художников. 

Но вернёмся к строительству мемориального комплекса на Вагонке, которое началось в 1966 году. 

Выбранное место было непростым. Когда-то здесь находился полигон, где обкатывали новые танки, собранные на заводе имени Коминтерна. Потом тут разместились плац и бараки лагеря пленных немцев, которые работали на стройках Дзержинского района. После ликвидации лагеря место застроили брусковыми домами строителей треста № 88, возводивших жилые дома вдоль улицы Хмельницкого. Кроме того, находившийся в низине участок от улицы Энтузиастов до Студенческой после дождей или весеннего таяния снега надолго оказывался под водой. Разборка ветхих «брусков», выравнивание грунта и устройство дренажной системы задержали стройку почти на год. Дальнейшие же работы велись без существенного отставания от графика.

Мемориал состоял из трёх частей: центрального обелиска в форме штыка высотой 30 метров, горизонтальной стелы с датой 1941–1945 и фамилиями работников УВЗ, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, и памятника рабочему и танкисту, который символизировал неразрывную связь фронта и тыла. 

Мало кто знает, что многометровые фигуры рабочего и танкиста были выполнены с применением необычной и редкой технологии. На бетон, из которого сделаны фигуры, сверху была наложена пластами окалина — смесь оксидов, образующихся при накаливании металлов на воздухе.


Покрытие памятника (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)
(http://virtual.artmnt.ru/uploads/monumentums/000/039/1523995112.jpg)

В описании памятника для печати говорилось: «Этот приём подчёркивает неоценимый вклад металлургов Урала в дело Победы и символизирует мужественность сильных людей, сделанных словно из металла, несгибаемых и стойких».

В работах по возведению мемориального комплекса и благоустройству территории принимали участие практически все предприятия и организации Вагонки. Первоначально место стройки фигурировало под названием площадь Победы. Но позднее было решено дать ей другое название — площадь Боевой и Трудовой Славы. Связано это было с тем, что руководство «Уралвагонзавода» и Дзержинского района запланировало реконструкцию площади и собиралось установить на аллеях, ведущих к мемориалу, несколько горизонтальных стел, где должна была быть размещена информация о трудовых подвигах заводчан в годы войны. 

Торжественное открытие мемориала состоялось 9 мая 1968 года. Утром был зажжён факел в Свердловске от Вечного огня на площади Павших Борцов, в тот же день он был доставлен в Нижний Тагил фронтовиками С. А. Журавлёвым, И. В. Хотченковым и А. А. Чепуговым. Зажигал Вечный огонь на площади Славы полный кавалер Ордена Славы Василий Васильевич Холкин. Аплодисментами встретили собравшиеся на площади открытие памятника «Рабочий и танкист» и стелы «1941–1945». 

Открытие мемориала стало событием не только в Нижнем Тагиле, но и во всей области. Через несколько недель по представлению Свердловского обкома партии Дмитрий Попов, один из архитекторов, принимавших участие в работе над проектом, был назначен главным архитектором Свердловской области, а Анатолий Обухов был удостоен звания заслуженного архитектора РСФСР.

Комплекс впоследствии был дополнен по проекту архитектора Владимира Солтыса. В 1970 году на площади были перезахоронены останки шести солдат, умерших от ран в госпитале № 2553, который размещался в здании школы № 9.  


Фото неизв. автора, 1970 г. / фрагмент ориг. изображения
(https://tagil-press.ru/wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka/84.jpg)

К 40-летию Победы, в 1985 году, вдоль аллеи, ведущей к площади, установили шесть бетонных пилонов со скульптурными рельефами — портретами людей, связанных с историей УВЗ: Евгения Патона, Юрия Максарёва, Шалвы Окуджава и других, знаки орденов и портрет Дзержинского. Тематические барельефы были выполненными тагильскими скульпторами Василием Ушаковым, Людмилой Ушаковой, Михаилом Крамским. 

К сожалению, в 90-е годы скульптурное убранство этих стел Славы было в значительной степени утрачено.

В 2015 году, к 70-летнему юбилею Победы, на площади Славы была произведена реконструкция: восстановлено скульптурное убранство, изменены и дополнены шесть пилонов с рельефами, вымощена тротуарной плиткой и озеленена аллея, выполнена реставрация мемориала. 

(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

Copyright
Telegram mstrok.ru
Демидовская дача: из Матильдова предместья через забвение к счастливому хэппи-энду
Демидовская дача: из Матильдова предместья через забвение к счастливому хэппи-энду
27.07.2021 12:55
Тагильские заброшки. История Висимо-Уткинской узкоколейки (часть 2) 
Тагильские заброшки. История Висимо-Уткинской узкоколейки (часть 2) 
14.12.2021 11:59
​​​​​​​«Не одних денег ради...» История о страстных коллекционерах Демидовых, рьяном участии в выставках и создании «музеума»
​​​​​​​«Не одних денег ради...» История о страстных коллекционерах Демидовых, рьяном участии в выставках и создании «музеума»
30.10.2021 09:57
Все материалы из рубрики «Город-лабириНТ»