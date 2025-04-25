В этот день, 25 апреля 2012 года. По тысяче рублей ветеранам ВОВ в преддверии Дня Победы, начало ремонта моста на улице Циолковского и планы по газификации района Голого Камня

Дорожники приступили к ремонтным работам на мосту на улице Циолковского в районе ЦУМа. Также стало известно, на какие дороги пойдут 200 млн рублей из областного резервного фонда, выделенные Нижнему Тагилу губернатором области. На эти деньги решено отремонтировать автодороги по проспектам Ленина, Ленинградскому и Вагоностроителей (на участке от Восточного шоссе до улицы Окунева) и Черноисточинскому шоссе.

Мэр Нижнего Тагила Валентина Исаева потребовала от главы Ленинского района взять на личный контроль выполнение мероприятий по благоустройству района Голого Камня. Необходимо обеспечить безопасный подход детей к школе № 48, установить светильники наружного освещения на улице Гранитной, скорректировать график движения автобусов № 3 и № 19, завершить реконструкцию дороги по улице Носова и установить новую насосную станцию, которая поможет улучшить снабжение водой жителей верхних улиц. Главной задачей этого года мэр назвала газификацию микрорайона, за которую высказались 93% жителей.

Стало известно, что с 4 по 6 мая в Городском дворце детского и юношеского творчества будет проходить всероссийский турнир по художественной гимнастике «Мисс Весна», в котором примут участие юные спортсменки из 20 городов страны, в том числе из Москвы, Казани, Тюмени, Челябинска и Нижнего Тагила.

В правительстве Свердловской области приняли решение выплатить ветеранам Великой отечественной войны денежное пособие по случаю Дня Победы. Его должны были получить 159 700 граждан. Всего на эти цели из областного бюджета выделили 101,5 млн рублей. По тысяче рублей должны были получить инвалиды и участники Великой Отечественной войны, по 500 рублей — военнослужащие, проходившие военную службу в составе действующей армии в период войны с Японией, вдовы погибших или умерших участников ВОВ и инвалидов Великой Отечественной войны, узники гетто и концлагерей, граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».