Тагильские заброшки. Земское училище — первое ПТУ Нижнего Тагила 

В этом году зданию земского училища на Липовом тракте, 11 исполняется 112 лет. Если, проходя мимо него, не приглядываться к деталям, то так и не скажешь, что это классическая «заброшка» — бесхозное строение, где устраивают свалки мусора неизвестные или коротают свой досуг асоциальные элементы. В здании даже нет ни одного выбитого окна, но вот находиться внутри него небезопасно.

Дмитрий Владимиров / кадр из видеосюжета, 2020 г. / фрагмент ориг. изображения (https://youtu.be/9aLoHyqTAQM)

История красивого кирпичного здания началась задолго до того, как оно было построено: в 1871 году, через год после образования Верхотурского уездного земства, когда его правление было временно переведено из Верхотурья в Нижний Тагил. Главой земства был избран Василий Дмитриевич Белов, известный российский экономист, уроженец Нижнего Тагила, младший сын демидовского управляющего тагильскими заводами Д. В. Белова, — человек, известный в Пермской губернии, Верхотурском уезде и Нижнетагильском заводском посёлке как общественный деятель и финансовый консультант семьи Демидовых.

Надо сказать, что в сферу деятельности земских управ, основанных после отмены крепостного права, входило устройство и содержание дорог, почтовой связи, школ, больниц, аптек, богаделен, приютов. До создания Верхотурского земства все вопросы по содержанию учебных заведений в Нижнетагильском заводском посёлке решались лично Демидовыми или по их распоряжению через заводскую кассу. Однако к 1869–1870 годам денежные потоки, выделяемые заводовладельцами для заводских школ и училищ, стали существенно меньше, что сразу привело к сокращению количества обучаемых. Поэтому одним из первых шагов, которые предпринял Василий Дмитриевич Белов, было открытие в городах и крупных сёлах Верхотурского уезда земских школ. И уже в 1871 году в Нижнем Тагиле было открыто пять земских школ, где дети могли получить начальное образование.



Василий Дмитриевич Белов (фото неизв. авт. из коллекции НТМЗГЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/4b0/923_0_2/4b05a1458ad4b8cc23c339951633203f.png)



Впрочем, Белов понимал, что в период развития капитализма одного начального образования может оказаться недостаточно. Необходимо было готовить для заводов, фабрик и рудников специалистов самых различных профилей. В 1872 году он подготовил служебную записку в правление Пермского губернского земства, в которой настаивал на увеличении числа профессиональных земских училищ, где, помимо базового образования, учащиеся могли бы получить одну из востребованных на заводах Урала и Сибири профессий. Служебная записка содержала подробные расчёты финансовых затрат и окупаемости таких училищ.

В Нижнем Тагиле предлагалось открыть три училища. Однако в те времена денег у земств было мало, а потому предложения Василия Дмитриевича отправили в долгий ящик. Тем не менее Белову удалось договориться с Павлом Павловичем Демидовым о финансировании создания трёхклассного училища с двумя отделениями (для детей служащих и для детей рабочих). Обучение в этом училище длилось пять лет. Просуществовало заведение до 1911 года, пока Демидовы выделяли деньги на его содержание.

В 1887 году Верхотурское уездное земство открыло в Тагиле ещё три земских школы и два училища — в селе Горбуново и на Вые. Выйское училище размещалось в большом деревянном строении на углу улицы Этапной (Липовый тракт) и Полевского переулка. Обучение в нём длилось три года, за которые ученики получали начальное образование и профессиональные навыки. Стипендия полагалась только круглым отличникам, а её размер зависел от финансовых возможностей земства.

Обучение в училище, как, впрочем, и во всех земских школах тех лет, было платным — из зарплаты родителей учащегося удерживали 1,5%. При этом деньги поступали не в само учебное заведение, а в отдел народного образования уездного земства, откуда распределялись по школам и училищам: на содержание зданий, на закупку учебных пособий и принадлежностей, на зарплату учителям. Земские учителя не состояли в штате какой-то одной школы или училища, а вели уроки сразу в нескольких учебных заведениях. Так, например, известный тагильский садовод и селекционер Кузьма Осипович Рудый преподавал ботанику и биологию в Выйском училище и двух земских школах.



Земские учителя Нижнего Тагила (фото неизв. авт., 1908 г. Из коллекции НТМЗГЗ / фрагмент ориг. изображения)

(https://museum-nt.ru/upload/resize_cache/iblock/98a/923_0_2/98adbcd6ffdc0408630117aeefaeaf45.jpg)



В начале 90-х годов XIX века спрос на подготовленных в профессиональном плане рабочих начал стремительно расти и земские училища перестали справляться с наплывом желающих получить специальное образование. Наиболее приемлемым вариантом решения проблемы было расширение уже существующих училищ. Верхотурскому уездному земству понадобилось несколько лет для того, чтобы убедить вышестоящее начальство выделить деньги для постройки нового здания для Выйского земского училища.

За основу было решено взять проект пермского архитектора Волошилова, который проектировал земские управы в Перми и Верхотурье. Местом постройки выбрали всё тот же перекрёсток улицы Липовый тракт и Полевского переулка. Но строительство шло медленно, так как финансирование из губернской управы вскоре прекратилось, а Верхотурское уездное земство еле-еле сводило концы с концами. На помощь снова пришли Демидовы, которые давно уже испытывали острую нехватку квалифицированных кадров. В результате заводские проектировщики переработали проект, были найдены новые подрядчики. Всё это позволило снизить стоимость строительства почти вдвое.

Новое здание Выйского земского училища приняло первых учеников в 1910 году и с тех пор меняло свой профиль лишь однажды — в годы Первой мировой войны в нём разместился госпиталь.



Здание Выйского земского училища в период размещения в нём госпиталя (фото Е. Вишнякова, 1915 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

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Сразу после окончания Гражданской войны в здании училища были открыты курсы по ликвидации безграмотности. Через два-три года ликбез переехал в здание рабочего клуба, а в бывшем земском училище открылись сразу две школы фабрично-заводского обучения (ФЗО), где рабочие без специальности могли не только получить популярные и востребованные профессии, но и пройти курс начальной школы.



Здание Выйского земского училища в 1930 г. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

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В 1930 году обе школы ФЗО были преобразованы в одно фабрично-заводское училище, а в 1940 году в здание на Липовом тракте «подселили» ещё и училище ВО «Трудовые резервы». Оба училища занимались подготовкой квалифицированных кадров для металлургического завода имени В. В. Куйбышева и для Высокогорского механического завода. Училища выпускали слесарей, токарей-универсалов, столяров, фрезеровщиков, кузнецов, а также руководителей низшего звена — мастеров и бригадиров.

В годы Великой Отечественной войны фабрично-заводские училища (ФЗУ) были переподчинены Высокогорскому механическому заводу. После занятий учащиеся шли в учебно-производственные мастерские на углу Липового тракта и улицы Тагильский Криуль (ныне — Черных), где были установлены станки, и занимались изготовлением продукции для фронта — снарядов и миномётных мин. После войны ФЗУ стало базовым профессиональным училищем Высокогорского механического завода, а перечень специальностей, которые можно было получить, существенно расширился.



Здание бывшего земского училища в 1970-х гг. (фото неизв. авт. / фрагмент ориг. изображения)

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В 1980-х и 1990-х годах училище пережило несколько преобразований, а в 2008 году было переименовано в Высокогорский многопрофильный техникум. Но в связи с закрытием Высокогорского механического завода спрос на выпускников учебного заведения сошёл на нет. Началось сокращение финансирования, что в первую очередь сказалось на состоянии старого здания. И если издали оно выглядит ещё вполне сносно, то при ближайшем рассмотрении нетрудно заметить, как крошится кладка, рассыхаются оконные рамы, разрушаются элементы фасада.

Здание бывшего земского училища в 2021 г. (фото Екатерины Барановой) Здание бывшего земского училища в 2021 г. (фото Екатерины Барановой) Здание бывшего земского училища в 2021 г. (фото Екатерины Барановой) Здание бывшего земского училища в 2021 г. (фото Екатерины Барановой) Здание бывшего земского училища в 2021 г. (фото Екатерины Барановой) Здание бывшего земского училища в 2021 г. (фото Екатерины Барановой)

Однако здание бывшего Выйского земского училища на углу Липового тракта и Оплетина с 1986 года является историко-архитектурным памятником. Многие тагильчане об этом не знают: на строении нет ни мемориальной доски, ни указателя. Кроме того, это одно из немногих исторических зданий в городе, которое неплохо сохранилось, и затраты на его реставрацию будут сравнительно невелики.

Здание бывшего земского училища (фото автора, 2016 г.) Здание бывшего земского училища (фото автора, 2016 г.) Здание бывшего земского училища (фото автора, 2016 г.)

После реставрации здание могло бы стать одним из объектов нового туристического маршрута по улицам Выи.

P. S.: пока готовился этот материал, стало известно, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил перечень из 14 объектов, которые могут быть построены или восстановлены на принципах государственно-частного партнёрства. В этот список попало и Выйское земское училище.

(с) 2022. Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»